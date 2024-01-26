Ирак подтвердил России согласие США вывести войска

«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям - к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента», - сказал он.

По словам Александра Лаврентьева, США согласились вывести свои войска с территории Ирака. Однако это займет некоторое время - спецпред заявил, что от одного-двух месяцев, как в Афганистане , до нескольких лет. Собеседник агентства допустил, что фактически американские силы смогут остаться в Афганистане, но в другом статусе - офицеров заменят частные военные компании.

Представители Ирака заявили спецпреду, что правительство способно поддерживать порядок почти на всей территории страны. Александр Лаврентьев уточнил, что эту задачу поручат силам безопасности и подразделениям вооруженных сил.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что коалиционное присутствие войск в Ираке заменят на двустороннее сотрудничество в области безопасности. Численность американской группировки составляла 2,5 тысячи военнослужащих.