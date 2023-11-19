19 ноября 2023, 11:12

Иордания заявила, что не отправит миротворцев в Газу после окончания войны

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Иордания не станет отправлять миротворцев в сектор Газа после войны для обеспечения безопасности анклава. Об этом заявил глава иорданского МИД Айман Сафади.

Он отметил, что страна не хочет быть врагом палестинцев.

«Людей убивают изо дня в день, а потом мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет», - процитировало Сафади издание New York Times.

Кроме того, министр усомнился в том, что Израиль сможет одержать победу над ХАМАС, указав, что «там много военных». Сафади добавил, что даже не понимает, «как эта цель может быть достигнута».

Ранее Иордания пригрозила Израилю войной в случае попыток выселения палестинцев с Западного берега реки Иордан. А сегодня, 19 ноября, СМИ сообщили, что президент США Джо Байден решил ввести санкции против израильтян, притесняющих палестинцев на Западном берегу Иордана. Те, кто попадет под ограничения, не смогут получить американскую визу.

Сценарий введения миротворцев, в том числе из арабских стран, в сектор Газа обсуждали Израиль и Соединенные Штаты.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
19 ноября 2023, 10:02
Россия и Венесуэла решили восстановить прежний уровень добычи нефти
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Венесуэла и Россия намерены восстановить прежний суточный уровень добычи нефти, а впоследствии нарастить его как минимум вдвое. Об этом РИА «Новости» рассказал глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.

Он отметил, что в последние годы уровень совместной добычи нефти в Венесуэле достиг 120–150 тысяч баррелей в сутки.

«Режим санкций сильно повлиял на добычу, цель на первом этапе - восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией „Роснефть“, у которой сейчас другая схема работы», - отметил министр.

По его словам, уже есть договоренность о том, чтобы возобновить переговоры и участие российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у крупнейшей государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

Иван Хиль Пинто на этой неделе нанес первый визит в Россию в качестве венесуэльского министра иностранных дел. Он встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили углубление сотрудничества в разных сферах и укрепление внешнеполитической координации на многосторонних площадках.

Венесуэла Нефть
19 ноября 2023, 09:57
США накажут израильских поселенцев за притеснение палестинцев на Западном берегу — СМИ
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Президент США Джо Байден решил ввести санкции против израильтян, притесняющих палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета Politico.

Американский лидер обратился с поручением к министру финансов Джанет Йелен и госсекретарю Энтони Блинкену. Физлицам и компаниям, которые попадут под санкции, запретят выдавать визы.

«Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их», - отметили журналисты.

По информации издания, Байден опасается дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке из-за «подрыва безопасности» жителей Западного берега.

Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна заявил, что государство воспримет высылку палестинцев из сектора Газа как объявление войны. По его словам, Израиль нарушил международное гуманитарное право, когда начал проводить военную операцию в палестинском анклаве.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 09:50
Венесуэла договорилась с США о снятии санкций
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Венесуэла и США договорились о снятии санкций со страны. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава МИД Иван Хиль Пинто.

«С этого момента США начали снимать санкции», - сказал он.

При этом ослабление американских санкций не повлияет на сотрудничество России и Венесуэлы в нефтяном секторе, добавил он. Хиль Пинто подчеркнул, что компании из РФ - надежные союзники, страна не намерена прекращать с ними сотрудничество.

Министр иностранных дел рассказал и о проведении выборов. Он подчеркнул, что государство гарантирует сохранение избирательных гарантий, закона и конституции. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили переговоры о поощрении политических прав и избирательных гарантий. Президентские выборы должны пройти во второй половине 2024 года.

Ранее Венесуэла заявила, что одобрит любые меры в ОПЕК для переговоров Израиля и Палестины. По мнению Хиль Пинто, Израиль занимается геноцидом. Диплом подчеркнул, что настаивает на прекращении огня.

США Венесуэла Санкции
19 ноября 2023, 09:43
Более 30 палестинцев погибли из-за ночного обстрела Газы — СМИ
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По меньшей мере 30 человек стали жертвами ночных бомбардировок сектора Газа со стороны ЦАХАЛ. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации издания, израильские военные атаковали жилые дома в центральной части палестинского анклава в ночь с 18 на 19 ноября.

Региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр сообщила, что обстрелы территории сектора Газа привели к гибели мирных жителей , в том числе и детей. Она призвала прекратить конфликт между Израилем и ХАМАС и напомнила, что военные не имеют права наносить удары по детским приютам и школам.

По информации властей Газы, с 7 октября из-за противостояния палестинского движения и ЦАХАЛ погибли более 12 тысяч человек. За этот период без вести пропали 3,5 тысячи палестинцев.

Израильская армия 18 ноября атаковала территорию школы «Аль-Фахура» в Джебалии. В учебном учреждении прятались от обстрелов мирные жители и дети. Школа находилась под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в здании нашли убежище более сотни человек.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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