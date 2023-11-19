Иордания заявила, что не отправит миротворцев в Газу после окончания войны

Он отметил, что страна не хочет быть врагом палестинцев.

«Людей убивают изо дня в день, а потом мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет», - процитировало Сафади издание New York Times.

Кроме того, министр усомнился в том, что Израиль сможет одержать победу над ХАМАС, указав, что «там много военных». Сафади добавил, что даже не понимает, «как эта цель может быть достигнута».

Ранее Иордания пригрозила Израилю войной в случае попыток выселения палестинцев с Западного берега реки Иордан. А сегодня, 19 ноября, СМИ сообщили, что президент США Джо Байден решил ввести санкции против израильтян, притесняющих палестинцев на Западном берегу Иордана. Те, кто попадет под ограничения, не смогут получить американскую визу.

Сценарий введения миротворцев, в том числе из арабских стран, в сектор Газа обсуждали Израиль и Соединенные Штаты.