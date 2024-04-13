Иордания закроет воздушное пространство

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«Управление иорданской гражданской авиации решило временно и в качестве меры предосторожности закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибытий, вылетов и транзитных рейсов, начиная с 23.00 субботы по местному времени», - говорится в сообщении.

Ограничения продлятся несколько часов. В агентстве также отметили, что обновления будут происходить в зависимости от дальнейшего развития событий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в некоторые ближневосточные государства из-за напряженной обстановки в регионе.

По ее словам, ситуация остается нестабильной в районе палестино-израильского конфликта и в зоне «голубой линии» между Ливаном и Израилем.