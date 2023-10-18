Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в секторе Газа

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Президент США Джо Байден не приедет в Амман на четырехсторонний саммит с участием Иордании, Египта и Палестины по ситуации в секторе Газа. Министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади объяснил телеканалу Al Jazeera , что встреча не помогла бы остановить конфликт.

«Люди ждали, что саммит такого рода сможет ответить на их мольбы остановить эту войну. Зная, что мы не могли бы этого сделать, было лучше всё отменить. Это был верный призыв не проводить встречу», - сказал он.

Айман ас-Сафади заявил, что в отмене саммита были заинтересованы все стороны. Он заверил, что контакты по урегулированию ситуации в секторе Газа продолжат.

Саммит планировали провести 18 октября в Аммане с участием лидеров США, Египта, Палестины и Иордании. Белый дом объявил, что Джо Байден после визита солидарности в Израиль не поедет в Иорданию.

Возле посольства Израиля в столице Иордании устроили беспорядки из-за взрыва в больнице «Аль-Ахли» на территории сектора Газа. Протестующие пытались поджечь здание дипведомства.