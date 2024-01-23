Инвесторы сообщили Белоруссии о дефолте по пяти евробондам

Группа российских инвесторов отправила белорусскому Минфину сообщение о дефолте по выпускам евробондов Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Об этом сообщило РБК , сославшись на документ.

По данным журналистов, организация, которая владеет еврооблигациями на сумму 178 миллионов долларов, возмутилась из-за приостановки в 2022 году прямых выплат по ним. Позже денежные операции восстановили, но только для тех, у кого ценные бумаги появились до 6 сентября 2022 года.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», - сказано в сообщении.

Владельцы ценных бумаг решили, что новая система выплат оказалась «дискриминационной» по отношению к некоторым инвесторам.

Ранее российский президент Владимир Путин запретил арестовывать счета за долги перед инокредиторами. Изменения также коснулись средств и ценных бумаг на счете типа «И».