23 января 2024, 05:05

Инвесторы сообщили Белоруссии о дефолте по пяти евробондам

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Группа российских инвесторов отправила белорусскому Минфину сообщение о дефолте по выпускам евробондов Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Об этом сообщило РБК, сославшись на документ.

Группа российских инвесторов отправила белорусскому Минфину сообщение о дефолте по выпускам евробондов Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Об этом сообщило РБК , сославшись на документ.

По данным журналистов, организация, которая владеет еврооблигациями на сумму 178 миллионов долларов, возмутилась из-за приостановки в 2022 году прямых выплат по ним. Позже денежные операции восстановили, но только для тех, у кого ценные бумаги появились до 6 сентября 2022 года.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», - сказано в сообщении.

Владельцы ценных бумаг решили, что новая система выплат оказалась «дискриминационной» по отношению к некоторым инвесторам.

Ранее российский президент Владимир Путин запретил арестовывать счета за долги перед инокредиторами. Изменения также коснулись средств и ценных бумаг на счете типа «И».

Белоруссия Деньги
23 января 2024, 06:02
Байден вновь оконфузился и опозорил своего пресс-секретаря — СМИ
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию — перепутал двух глав федеральных министерств сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем действующего лидера Штатов все хорошо. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Американский президент Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию - перепутал двух глав федеральных министерств сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем действующего лидера Штатов все хорошо. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Курьез случился на совещании. Американский лидер перепутал министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру и главу Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Это произошло, когда он поблагодарил советника по «гендерной политике» Джен Кляйн и Ксавье Бесерру, который находился рядом с ней. При этом около Кляйн на самом деле сидел Майоркас, а Бесерра вообще участвовал на совещании удаленно.

Еще более неловкой ситуацию сделало то, что за несколько минут до этого Карин Жан-Пьер заявила, что ментальное здоровье Байдена в полном порядке.

Другой курьез случился с Байденом 19 января в ходе его выступления в штате Северная Каролина. На нем президент США заявил, что несколько минут назад сфотографировался с членом палаты представителей Деборой Росс. Однако этого не могло произойти , потому что политик в это время была в Вашингтоне.

США Белый дом в США Вашингтон Джо Байден
23 января 2024, 04:59
«Русский» батальон обеспокоил эстонского генерала
РИА «Новости»
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Эстонский генерал Сил обороны страны Вейко-Велло Пальм пожаловался изданию Sakala, что в Вируском батальоне преобладают русскоязычные солдаты. К таким проблемам привела возможность новобранцам выбирать место службы.

«Конечно, солдаты из Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных», - заявил генерал.

Он отметил, что теперь новобранцев «больше рассредотачивают». Пальм отметил, что с теми, кто не владеет эстонским, не говорят по-русски.

Правительство Эстонии намерено запретить голосовать на муниципальных выборах проживающим в стране россиянам и белорусам до окончания конфликта на Украине. Об этом ранее заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Эстонский генерал Сил обороны страны Вейко-Велло Пальм пожаловался изданию Sakala , что в Вируском батальоне преобладают русскоязычные солдаты. К таким проблемам привела возможность новобранцам выбирать место службы.

Русский язык Эстония
23 января 2024, 04:43
ООН впервые открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях
РИА «Новости»
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ООН открыла счет в одном из российских банков и впервые осуществила денежную операцию в рублях. Об этом стало известно из обращения Совкомбанка, опубликованного в Telegram-канале.

В банке отметили, что организация обратилась в американское казначейство за лицензией, позволяющей оплачивать в долларах взносы в международные некоммерческие организации.

«До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», - написано в посте.

Ранее США продлили до 31 января 2024 года разрешение, позволяющее американским гражданам платить налоги в России , импортные пошлины и сборы. Также американцам в этот период можно приобретать лицензии, сертификаты и регистрации, но при условии, что «операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности».

США Банки Рубль Россия ООН
23 января 2024, 03:58
Глава Минобороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией
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Германия должна осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на телеканале ZDF.

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Важно вооружиться на этот случай», - заявил он.

Писториус отметил, что Германия и страны НАТО сейчас запасаются оружием. Он назвал этот процесс необходимым. Для его осуществления в Прибалтике должна быть немецкая бригада, которую к 2027 году сделают «полностью боеспособной».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из НАТО. По его словам, альянс ведет агрессивную политику в отношении РФ и приближает мир к третьей мировой войне.

Германия Войны Россия Оружие НАТО

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