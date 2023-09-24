«Инвестиции в „фабрики смерти“». Папа римский раскрыл, кому выгоден конфликт на Украине

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«Мне кажется, что этот [конфликт] касается не только проблемы между Россией и Украиной, но и продажи оружия. Мне говорили экономисты, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в „фабрики смерти“», - заявил понтифик.

Еще в феврале этого года папа римский заявил, что готов встретиться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Тогда Франциск объяснил, что находится не в Киеве, потому что «нельзя приехать в Москву». Помимо этого понтифик напомнил, что украинский кризис вовсе не единственное вооруженное противостояние на планете.

Уже в марте папа римский заявил, что в кризисе на Украине задействованы «имперские интересы» и не только российские. В конфликт вовлечены все крупные державы, а украинская сторона является местом, где «сражаются все».