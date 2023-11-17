Интервьюеру Путина из Германии пригрозили судом

Телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали материал, из которого следует, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России. В это время он работал над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe, и сотрудничал с телерадиокомпанией Norddeutscher Rundfunk в качестве свободного журналиста. Для NDR Зайпель в 2012 году снял документальный фильм о России, а в 2014 году взял интервью у Путина.

В NDR пообещали проверить все процессы, связанные с заказом и реализацией фильма. Зайпеля обвинили в нарушении контракта, согласно которому он не должен был иметь «денежные выгоды от третьих лиц».

«NDR рассматривает это как серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля. Есть подозрение, что NDR и, следовательно, его аудитория были намеренно введены в заблуждение», - процитировало агентство телекомпанию Hoffmann und Campe не стали комментировать информацию о гонорарах Зайпеля, но убрали его книги из продажи. В активе автора две книги о Путине: «Власть Путина. Зачем Европе Россия?» и «Путин: логика власти».

Зайпель подтвердил, что получал гонорар из России, но заявил, что это никак не повлияло на содержание книг. По контракту автор не имеет обязательств перед спонсором в отношении содержания книги.