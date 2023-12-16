Интервью с послом России сняли с эфира Болгарского национального радио

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Совет радио уточнил, что решение приняли большинством голосов. Перед этим с соответствующим требованием выступили украинское посольство в Софии и председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский.

«Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», - сказал автор передачи «Политически некорректно» Петр Волгин.

Он назвал произошедшее актом политической цензуры. Волгин также уточнил, что в интервью Митрофанова говорила о развитии двусторонних отношений, свободе слова и ситуации на Украине.

В ноябре МИД предписал корреспонденту Болгарского национального радио Ангелу Григорову покинуть территорию России.

Ведомство пошло на такой шаг в качестве ответной меры на преследование в Болгарии журналиста «Российской газеты» Александра Гацака.