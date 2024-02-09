Интервью Путина в соцсети X посмотрели 90 миллионов раз за 12 часов

Количество репостов при этом превышает 216 тысяч, отметку «нравится» поставили более 673 тысяч человек. Путин стал трендом в соцсети Х в США. Количество постов с упоминанием российского президента превысило 1,3 миллиона.

Текст беседы российского лидера с американским журналистом уже опубликовали на сайте Кремля. Полную видеозапись общения Путина и Карлсона можно посмотреть на Rutube -канале «360».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал с Кремлем вопросы к интервью с Путиным. Беседа президента и журналиста не подразумевает реакции западных стран по дипломатическим каналам, уточнил Песков. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным от крупнейших СМИ мира.