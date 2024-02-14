Интервью Путина в соцсети X посмотрели 200 миллионов раз

Собранную из камней стену возрастом более 10 тысяч лет обнаружили археологи в акватории Балтийского моря недалеко от побережья Германии. В ходе исследования ученые установили, что это сохранившаяся часть постройки, которую охотники-собиратели каменного века использовали для поимки диких оленей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По предварительной оценке, под воду сооружение ушло в 8500 году до нашей эры. Благодаря отсутствию ветров оно сохранилось практически в первозданном виде. Обнаружить древнюю стену ученые смогли с помощью гидроакустических систем, а снимки автономных глубоководных аппаратов позволили внимательно изучить постройку, находящуюся на глубине 21 метр.

Сооружение состоит из 1673 отдельных камней, каждый из которых в высоту менее одного метра. Тщательная подгонка строительного материала опровергает версию, что стена имеет естественное происхождение.

Предварительный анализ возраста стены позволил ученым утверждать, что его возвели племена, которые пришли в Европу после отхода Вейсхелийского ледяного щита - последнего ледникового периода северной части континента. Каменные постройки этого времени ранее находили в различных частях Земли, но никогда в Европе. Таким образом стена стала самым крупным из древнейших сооружений в этой части света.

Ранее неизвестные древние города, связанные сетью дорог, обнаружили археологи в джунглях Амазонки. Ученые пока не смогли назвать цивилизацию, которая стояла за строительством населенных пунктов, чей возраст насчитывает от 1500 до 3000 лет. В ходе исследования выяснилось, что общая площадь составила 300 квадратных километров. Жилые дома окружали поля с дренажными каналами.