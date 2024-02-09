Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовали на сайте американского журналиста
На сайте известного американского журналиста Такера Карлсона появилось интервью президента России Владимира Путина. Беседа с российским лидером заняла чуть более двух часов.
В интервью Карлсону российский лидер заявил, что Украина приняла ошибочное решение, отказавшись от мирных переговоров. По его словам, Запад решил, что боевые действия на Украине навсегда разъединили русский народ, но они вновь станут едиными.
Также Путин отметил, что к государственному перевороту на Украине в 2014 году имело отношение американское ЦРУ, однако с политической точки зрения это была большая ошибка.