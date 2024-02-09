Интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону разозлило французских журналистов еще до выхода. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, это продемонстрировало неспособность СМИ Франции принять действительность.

«Кажется, что интервью Путина независимому американскому журналисту Такеру Карлсону смогло, и это даже до его выхода, по-настоящему разозлить наши французские СМИ! Доказательство того, что они не выносят реальности», - заявил он.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал чепухой слухи о том, что Карлсон является русским агентом, который получил деньги за диалог с Путиным. Он напомнил о существовании поправки в американской конституции про свободу слова и задался вопросом, почему такое право кто-то может использовать, а кому-то это запрещено.

Как отмечали в журнале Newsweek, Карлсона могут обвинить в шпионаже после выхода интервью с Путиным. По словам юриста Айана Корзина, такие меры не будут состоятельными.

Интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону разозлило французских журналистов еще до выхода. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X , это продемонстрировало неспособность СМИ Франции принять действительность.