Интервью Путина набрало более 6 млн просмотров в соцсети X

Свыше 130 тысяч человек поставили к посту с ссылкой на интервью отметку «нравится». Количество просмотров постоянно растет. Через 30 минут оно достигло шести миллионов, а число репостов - 46 тысяч.

На YouTube беседу российского лидера с Такером Карлсоном посмотрели уже более 100 тысяч человек.

Американский журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля около 02:00 по московскому времени.

С российским лидером он проговорил чуть более двух часов, затронув множество тем, в том числе ситуацию на Украине, готовность России к переговорам , причинах спецоперации, роли США и НАТО в конфликте и многие другие.