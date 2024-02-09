09 февраля 2024, 23:49

Интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных СМИ

РИА «Новости»
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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику у западных СМИ. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Беседа с российским лидером позволила людям на Западе услышать риторику, отличную от натовской. Филиппо отметил, что теперь многие поймут, что есть более глубинные исторические корни, которые идут гораздо дольше, чем февраль 2022 года, а ситуация сложнее, чем кажется.

«Именно поэтому в западных медиа случилась истерика против этого интервью», - подчеркнул политик.

Он добавил, что слова Путина об отсутствии территориальных претензий к Польше и странам Балтии «крайне точны».

Филиппо также восхитился прямотой Путина во время интервью Карлсону. Глава государства конкретно и ясно отвечал на вопросы американского журналиста, президента было очень интересно слушать, заключил политик.

Путин и Карлсон обсудили множество тем, в том числе украинский конфликт. Журналисты из США признали, что беседой руководил российский лидер.

Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 23:20
Кадыров рассказал о шокирующей реакции американцев на интервью Путина Карлсону
Телеканал «360»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шокирующей реакцию простых американцев на интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.

«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. <…> И эта реакция шокирующая. Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением», - заявил Кадыров.

Чеченский глава посчитал интересным интервью. По его словам, Путин говорил доступным языком, не использовал суфлера, подсказок и шпаргалок. Президенту даже не понадобилась подготовка.

Глава США Джо Байден, в свою очередь, «сам же себя добил унылым экстренным выступлением», заявил Кадыров. Речь американского лидера прошла в «маразматической манере», которая уже стала привычной для жителей Штатов.

После выхода интервью Путина Карлсону Байден экстренно обратился к нации. В выступлении он ответил на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу неправильного хранения секретных документов и провалов в памяти президента. Глава Америки заявил, что с его умственными способностями все в порядке, однако в этой же речи снова допустил грубую ошибку , назвав президента Мексики чужим именем.

США Чечня Рамзан Кадыров Россия Интервью Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 18:40
Поляки не поверили словам Путина об отсутствии территориальных претензий к стране
Unsplash
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Польша сфокусировалась на шагах по повышению своей обороноспособности, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции. Его слова привела «Газета.ru».

Так глава Минобороны Польши прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отсутствии территориальных претензий. Польская сторона сделает все, чтобы подготовиться к разным ситуациям, ничто не усыпит внимание государства, заявил Косиняк-Камыш.

«Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», - добавил он.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что Россия направит свои войска в Польшу только при одном условии : если это государство совершит нападение на РФ. Путин объяснил, что у его страны нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни в каком-либо другом государстве Европы.

Экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс «уничтожит Калининградскую область». Политик назвал регион «оккупированным».

Европа Россия Владимир Путин Польша Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 18:10
«Места хватит всем». Белорусов призвали рожать детей в Башкортостане
Pxhere
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Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров заявил, что в республике с удовольствием примут всех белорусов, готовых создавать здесь семьи. Заявление политика прозвучало 9 февраля на бизнес-форуме «Беларусь — Башкортостан» в Минске.

«Места хватит всем. Будем жить в дружбе и согласии», - сказал он во время пленарного заседания.

Назаров отметил, что в Башкортостане на 43 тысячах квадратных километров живут 4,1 миллиона человек, а в Белоруссии на 207 тысячах «квадратов» - порядка 9,2 миллиона.

«Два с половиной миллиона мест зарезервировали для вас. Хотите, сами приезжайте, рожайте здесь, хотите - детей своих отправляйте», - обратился к белорусам Назаров.

В своем Telegram-канале Назаров написал, что форум «Беларусь - Башкортостан» станет новым импульсом для развития двухсторонних контактов. Он отметил, что мероприятие посетили свыше 400 представителей бизнеса от обеих республик.

Как сообщало ранее БелТА , глава Башкортостана Радий Хабиров во время открытия форума заявил, что Белоруссия является главным партнером республики и народы испытывают друг к другу давнюю историческую, духовную, человеческую близость.

Белоруссия Дети Семья Минск Бизнес
09 февраля 2024, 17:56
Дания допустила конфликт России и НАТО в течение пяти лет
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Конфликт России и НАТО может произойти в ближайшие три-пять лет, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Его процитировало агентство Reuters.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью и солидарность НАТО», - считает датский министр.

Упомянутая статья Североатлантического договора подразумевает, что нападение на одну или несколько стран - членов альянса в Европе или Северной Америке «будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Поульсен констатировал, что потенциал российского военного производства вырос, и счел, что в связи с этим Дании стоит увеличить инвестиции в этой сфере. По его мнению, НАТО может столкнуться с гибридными атаками, хотя угрозы конкретно Дании министр не увидел.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном указал на то, что развязывание глобальной войны поставит все человечество на грань уничтожения, так что это «противоречит здравому смыслу».

Дания Россия НАТО

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