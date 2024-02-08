08 февраля 2024, 22:47

Интервью Путина Карлсону разозлило французские СМИ еще до выпуска

РИА «Новости»
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Интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону разозлило французских журналистов еще до выхода. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, это продемонстрировало неспособность СМИ Франции принять действительность.

«Кажется, что интервью Путина независимому американскому журналисту Такеру Карлсону смогло, и это даже до его выхода, по-настоящему разозлить наши французские СМИ! Доказательство того, что они не выносят реальности», - заявил он.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал чепухой слухи о том, что Карлсон является русским агентом, который получил деньги за диалог с Путиным. Он напомнил о существовании поправки в американской конституции про свободу слова и задался вопросом, почему такое право кто-то может использовать, а кому-то это запрещено.

Как отмечали в журнале Newsweek, Карлсона могут обвинить в шпионаже после выхода интервью с Путиным. По словам юриста Айана Корзина, такие меры не будут состоятельными.

Интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону разозлило французских журналистов еще до выхода. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X , это продемонстрировало неспособность СМИ Франции принять действительность.

США Интервью Владимир Путин Франция Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 22:11
Посол России в США назвал чепухой мнение, что Карлсон является русским агентом
РИА «Новости»
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал слухи о получении журналистом Такером Карлсоном денег за интервью с российским президентом Владимиром Путиным чепухой и ерундой. Его слова передало РИА «Новости».

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха», - сказал он.

По его словам, в последнее время в посольство часто звонят и задают вопросы: был ли Карлсон в диппредставительстве перед поездкой в Москву и получал ли какие-нибудь поручения. Из-за этого Антонов задался встречным вопросом о первой поправке к американской конституции.

«Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?» - спросил дипломат.

Ранее в журнале Newsweek заявили, что Карлсона могут обвинить в шпионаже в США из-за диалога с Путиным. По словам юриста Айана Корзина, такие обвинения будут несостоятельными, потому что конституция США гарантирует свободу слова.

США Россия Владимир Путин Деньги Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 20:25
«Не утаим». Нарышкин анонсировал контакты с ЦРУ
РИА «Новости»
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Нарышкин не уточнил, когда именно состоится диалог.

«Скажем вам когда, не утаим», - пообещал глава СВР.

В январе Нарышкин отметил пользу от контактов Службы внешней разведки с ЦРУ. Диалог может предотвратить опасные события в сложившихся условиях, когда обстановка в мире подходит к очень рискованной черте.

Ранее директор СВР заявил, что западные государства хотят создать в России сеть подпольных антиправительственных ячеек перед президентскими выборами. По его словам, упор делается на консолидацию оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ.

Нарышкин также уличил Соединенные Штаты и Европу в попытке вмешаться во внутренние дела России. Цель Запада - разобщение стран СНГ, уверен глава СВР.

Разведка США Европа Россия Запад
08 февраля 2024, 16:38
«Захватывающая вещь». Сийярто — про интервью Карлсона с Путиным
РИА «Новости»
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Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет захватывающим, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА «Новости». Политик призвал дождаться эффекта после его публикации.

«Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что если Такер Карлсон сделает интервью с президентом Путиным, это будет интересно», - сказал он.

Сийярто отметил - любопытно узнать, что рассказал российский лидер. Венгерский министр иностранных дел предложил понаблюдать за эффектом после выхода материла.

Весь мир затаив дыхание ждет интервью американского журналиста Карлсона с президентом Путиным. Его должны опубликовать в ночь на 9 февраля. Доктор политических наук Владимир Волох уверен, что материал «взорвет весь мир». Сам визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России.

Венгрия Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 16:37
Стало известно, кого включат в новый пакет санкций ЕС
Unsplash
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Евросоюз запланировал ввести санкции против 55 компаний и более 60 лиц, которые якобы помогали России производить оружие. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ограничения будут нацелены на отдельных лиц и фирмы, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами для создания вооружений», - указали в издании.

По информации агентства, санкции коснутся судоходных организаций, которые якобы перевозили боеприпасы из КНДР в Россию, а также военных, политиков и директоров компаний.

Ранее немецкое информагентство DPA предположило, что Евросоюз объявит о новом пакете антироссийских ограничений в годовщину начала СВО - 24 февраля. В санкционный перечень могут войти порядка 200 имен и названий. По данным издания, включенным в список компаниям запретят продавать России технологии, используемые для военной отрасли.

Помимо ограничений Евросоюз собирается конфисковать доходы от заблокированных российских активов, добавили в немецком агентстве.

Санкции Россия Евросоюз

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