Журналисты спросили официального представителя Кремля о том, была ли какая-то реакция со стороны администрации западных лидеров по дипломатическим каналам, либо попытки выйти на контакт с Путиным перед публикацией интервью и с момента его выпуска.

«Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было», - подчеркнул Песков.

За последние несколько дней Кремль получил десятки запросов от крупнейших иностранных СМИ об интервью с Путиным. Все заявки будут иметь ввиду на будущее, сообщил пресс-секретарь президента.

Такер Карлсон обнародовал интервью с Владимиром Путиным на своем сайте, в социальной сети Х и на YouTube. Ролик набрал десятки миллионов просмотров. По словам Пескова, американский журналист не согласовывал заранее вопросы для беседы с главой государства.