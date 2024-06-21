Интервью пошло не по плану. Ургант дал журналисту пощечину

Во время интервью журналист рассказал, что однажды выкинул недокуренную сигарету в канал Грибоедова в Санкт-Петербурге. В ответ на это Ургант в шутку дал собеседнику легкую пощечину. Телеведущий добавил, что этому его научили в театральной академии.

«Меня только этому здесь научили», - сыронизировал Ургант.

После этого собеседники еще два раза отрепетировали театральную пощечину.

В конце мая Иван Ургант вместе с Владимиром Познером отправились на гастроли в Европу. У телеведущих был запланированы выступления в нескольких европейских городах. Билеты на их концерты в Цюрихе и Амстердаме выкупили в первые часы после начала продаж.

Но не все были в восторге от гастрольного тура телеведущих. Членов парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэар Мартенса и Рубена Брекелманса возмутило выступление Урганта и Познера , которых они обвинили в пророссийской позиции.