09 февраля 2024, 11:45

Интервью Карлсона с Путиным познакомит Запад с русской душой

РИА «Новости»
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Большая часть жителей стран Запада стремятся узнать правду, и интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным познакомит аудиторию с взглядом России на мировую политику. Об этом «Известиям» заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он выразил мнение, что Путин проделал очень хорошую работу и познакомил граждан стран Запада с «важностью русской истории и тонкостями русской души». По его словам, глава государства дал всем желающим возможность познакомиться с контекстом, в котором действует Россия.

Экс-разведчик добавил, что интервью вызовет волну критики в адрес Такера Карлсона.

«Но я думаю, что подавляющее большинство людей жаждет знаний, и это интервью дало им бесценную информацию», - заключил Риттер.

Ранее политолог Богдан Безпалько назвал интервью Карлсона с Путиным началом прорыва западной информационной блокады. Глава государства в беседе с журналистом попытался показать миру, что Россия не является такой «страшной и бескомпромиссной» страной, какой ее выставляют на Западе, указал эксперт.

США Россия Интервью Запад Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 11:47
«Мы переусердствовали». Маск согласился с тем, что США использовали доллар как оружие
Freepik
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Американский миллиардер Илон Маск согласился с тезисом президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты используют доллар как оружие. Маск сделал пост в соцсети Х, комментируя отрывок из интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», - констатировал бизнесмен.

Отвечая на вопрос Карлсона, исчезнет ли доллар как резервная валюта, Владимир Путин ответил, что его использование как «инструмента внешнеполитической борьбы» стало одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США. Он добавил, что доллар - основа основ могущества Соединенных Штатов.

Кстати, в интервью Путин говорил и о Маске - отметил, что того «невозможно остановить» на пути к развитию искусственного интеллекта и инновационных технологий и нужно «искать способы с ним договариваться». Президент России назвал Илона Маска умным человеком.

США Доллары США Илон Маск Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 11:46
Решение Байдена ограничить поставки газа связали с Рокфеллерами
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден решил прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за давления со стороны одной из богатейших семей — Рокфеллеров, а также Майкла Блумберга. Об этом заявила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Авторы статьи заверили, что кампанию главы Белого дома спонсировали именно Рокфеллеры и Блумберг. Работу вели последние четыре года. Кампанию нацелили на поддержку лидеров общественного мнения, выступающих против новых инициатив в области ископаемого топлива. Участники выдвигали свои требования к правительству США, уточнили авторы.

При этом другие сотрудники администрации утверждают, что публичная критика была единственной причиной по запрету экспорта СПГ. Байден якобы принял окончательное решение на фоне последних исследований о выбросах на объектах сжиженного природного газа и желании понять, какое влияние оказывают его поставки на национальную безопасность и американскую экономику.

По данным РИА «Новости» , Соединенные Штаты заработали почти 67 миллиардов евро на поставках СПГ с февраля 2022 года. Если не учитывать антироссийские санкции, выручка газовых компаний США сократилась бы на 52,2 миллиарда евро.

Президент США Джо Байден решил прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за давления со стороны одной из богатейших семей - Рокфеллеров, а также Майкла Блумберга. Об этом заявила газета The Wall Street Journal , ссылаясь на источники.

США Экспорт Газ Джо Байден
09 февраля 2024, 11:29
Россия предупредила Евросоюз о последствиях 13-го пакета санкций
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Если Евросоюз введет очередной пакет санкций, Россия минимизирует их влияние и примет ответные меры. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил об этом ТАСС.

«Конечно, все это будет внимательно изучено. И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций , во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», - сказал он.

Новый пакет антироссийских санкций станет 13-м, его планировали приурочить к годовщине спецоперации на Украине. Еврокомиссия предложила расширить черный список физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах наказать тех, кто помогал обходить прежние рестрикции.

Среди предложенных мер - ограничить поездки российских дипломатов в Шенгенской зоне. МИД России пригрозил Евросоюзу «соответствующим вознаграждением» за этот запрет.

Дипломатия Международные отношения Санкции Россия Евросоюз Экономика
09 февраля 2024, 11:17
Мужчина открыл стрельбу на рынке в районе Тбилиси
piqsels
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На рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси мужчина открыл огонь. Погибли четыре человека. Об этом сообщило МВД Грузии.

По данным грузинского ведомства, огонь открыл мужчина 1988 года рождения. Он сделал несколько выстрелов на территории рынка.

В результате происшествия, как уточнили в ведомстве, погибли четыре человека. Один из них - дядя предполагаемого стрелка, который работал на рынке Рустави. Еще один раненый - двоюродный брат злоумышленника. Сколько человек пострадало, в министерстве внутренних дел Грузии не уточнили.

Известно, что всех раненых отправили в госпиталь. Полицейские сразу на рынке арестовали стрелка. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Недавно на улицах Черкесска гости на азербайджанской свадьбе начали стрелять из автоматов. Это напугало местных жителей, которые вызвали полицию.

Грузия Стрельба Мужчины

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