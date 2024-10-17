Интервью Харрис на Fox News назвали катастрофой

Она назвала интервью катастрофой и объяснила, что Харрис во время него много сердилась и защищалась. По ее словам, кандидат от демократов также «отрекалась от ответственности» за проблемы, возникающие у граждан США.

Ливитт раскритиковала Харрис за уклонение от заданных ей вопросов и выразила мнение, что та просто не способна ответить ни на один из них.

«Вся предвыборная кампания Камалы [Харрис] основана на лжи о президенте Трампе», - добавила пресс-секретарь штаба республиканца.

Ранее кандидат от демократов рассказала, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс нынешнего президента Джо Байдена. Она пообещала привнести свой жизненный и профессиональный опыт на посту главы государства и назвала себя представителем «нового поколения лидеров».