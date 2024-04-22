22 апреля 2024, 09:59

Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате более 330 млн рублей РЖД

РИА «Новости»
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Интерпол приостановил международный розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, подозреваемого в деле о растрате более 330 миллионов рублей РЖД. Его личные данные в базе заблокировали. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, предприниматель вместе с экс-гендиректором дочерней структуры РЖД Михаилом Акуловым и руководителем ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андреем Ворониным стал фигурантом дела о растрате крупной суммы, которую РЖД выделяли в том числе на возведение механизированной прачечной в Екатеринбурге.

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Дело отправили на дополнительное расследование. Голландский правозащитник бизнесмена также обратился в Интерпол. Адвокат потребовал приостановить розыск. После этого Интерпол заблокировал личные данные Шеянова в своей базе.

Комиссия организации проверит аргументы защиты для принятия решения о полном прекращении розыска или его возобновлении.

Недавно силовики задержали директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. По данным ФСБ, его подозревают в растрате бюджетных средств.

РЖД Уголовное дело Строительство Екатеринбург
22 апреля 2024, 10:17
Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие
РИА «Новости»
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Власти Польши готовы дать согласие на размещение американского ядерного оружия на своей территории. Об этом изданию Fakt заявил президент республики Анджей Дуда.

«Если в рамках программы Nuclear Sharing для укрепления безопасности восточного фланга НАТО наши союзники решат разместить ядерное оружие, то мы готовы. Польша является союзником альянса, в этом отношении у нас тоже есть обязательства. Это значит, мы реализуем общую политику», - заявил он.

Дуда добавил, что вопрос размещения ядерного оружия является темой переговоров США и Польши. Президент напомнил, что уже несколько раз говорил о готовности страны к этому.

«Россия с военной точки зрения укрепляет Калининградскую область. Недавно они также направила ядерное оружие в Белоруссию», - подчеркнул Дуда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки.

Ядерное оружие США Польша
22 апреля 2024, 10:15
Странам Евросоюза запретят импорт российского газа
РИА «Новости»
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Одним из пунктов нового пакета антироссийских санкций Евросоюза станет отказ от импорта сжиженного природного газа. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил об этом перед заседанием Совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщило РИА «Новости».

Он сказал журналистам, что министры обсудят способы увеличить поддержку Украины. Одним из них станет запрет на импорт российского газа.

«Принятие 14-го пакета санкций - одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ», - сказал министр.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о запуске работы над очередным пакетом антироссийских санкций. Он заявил, что в него включат меры для контроля над соблюдением потолка цен на нефть и введут ответственность за обход уже введенных ограничений. Сократить импорт энергоресурсов из России призвали страны G7.

Экспорт Швеция Газ Санкции Россия Евросоюз Экономика
22 апреля 2024, 08:58
Симоньян назвала тех, кому в США выгодна война
РИА «Новости»
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Военные конфликты выгодны для «конгломерата жирных котов», которые управляют США. Такое мнение выразила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Она рассказывала об американском генерале Смедли Батлере. Симоньян напомнила, что офицер еще в 1935 году пояснил все нюансы боевых действий. В своей книге «Война - это рэкет» он пояснял, почему «война не закончится ими». Медиаменеджер отметила, что у США нет причин прекращать конфликт, так как он им только на руку.

«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют ни президенты, ни конгресс, ни палата представителей… Управляет конгломерат жирных котов. И война для них - супервыгодна», - высказалась она.

Также Симоньян предположила, что США не только могут выделить большой транш Украине. По ее мнения, Соединенные Штаты отправят наемников в ВСУ.

США Военные Войны Россия
22 апреля 2024, 08:37
Володин сделал три вывода после принятого в США решения о конфискации активов России
РИА «Новости»
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Решение, которое США приняли в отношении российских активов, неправомерно и по сути представляет кражу, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его оценке, на основе этих действий американской стороны можно сделать три вывода.

Первый из них в том, что доверие к Штатам теперь будет подорвано со стороны других стран, бизнеса и частных инвесторов, пояснил Володин. По словам спикера Госдумы, действия США против активов России разрушают принцип неприкосновенности собственности. А на нем, подчеркнул политик, строится мировая финансовая система.

Помимо этого, ущерб будет нанесен международному праву , поскольку при наличии такого прецедента, любое государство будет вправе поступать аналогично.

«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», - указал Володин.

Говоря о втором выводе, он напомнил, что из общей суммы в 280 миллиардов долларов, принадлежащих РФ и заблокированных по всему миру, непосредственно в США находятся лишь пять-шесть миллиардов, а основная доля (210 миллиардов евро) заморожена в Евросоюзе.

С учетом этого, продолжил спикер Госдумы, нужно понимать, что Штаты приняли закон о конфискации российских активов ради провоцирования ЕС на такой же шаг. И он будет разрушителен для европейской экономики, предупредил политик.

Третий вывод, по его словам, состоит в том, что США уже не верят в победу киевского режима. Именно поэтому американские власти готовы давать деньги Украине только в кредит, поэтому средства эти ей придется вернуть. Другой вариант для Вашингтона - давать Киеву не свои средства , указал Володин, пояснив, что речь идет о передаче активов России.

США Россия

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