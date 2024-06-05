Интерпол отказался помогать в розыске сбежавшего из Польши судьи Шмидта

Развитие российско-африканских отношений и программа продвижения многосторонних форматов работу по форуму партнерства «Россия — Африка» станет темой обсуждения на одной из площадок Петербургского международного экономического форума. О ней расскажет фонд «Росконгресс».

Международная конференция «Глобальные вызовы продовольственной безопасности», которая состоится 3–4 октября в столице Эфиопии - Аддис-Абебе - станет одним из проектов, реализуемых в 2024 году.

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что эта конференция поднимет актуальные вопросы соблюдения продовольственного суверенитета и угрозы его нарушения.

«Отдельное внимание будет уделено совместным проектам нашей страны с африканскими партнерами. Уверен, что сотрудничество России и Африки в продолжение мероприятий африканского трека, состоявшихся в России за последние пять лет, способствуют дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества с африканскими партнерами», - подчеркнул он.

В деловую программу мероприятия включили панельные сессии по технологиям в сельском хозяйстве, транспорту и логистике для нужд агропромышленного комплекса, подготовке кадров для этого сектора и перспективам и рискам финансирования проектов в области сельского хозяйства. Рассмотрят на конференции и вопросы технологии пищевых производств и организации систем питания в школах. Отдельное внимание уделят «Зеленому стандарту» для «чистых» сельхозпродуктов.

В центре деловой программы - пленарное заседание «Системный подход к обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки».

На площадке ПМЭФ-2024 также презентуют Первую министерскую конференцию форума партнерства «Россия - Африка». Она состоится в ноябре 2024 года на площадке университета «Сириус» одноименной федеральной территории.

Этот новый диалоговый формат решили собирать регулярно между российско-африканскими саммитами. В программу включили круглые столы и панельные дискуссии по наиболее актуальным темам российско-африканской повестки. Отдельное тематическое направление посвятят обсуждению гуманитарного сотрудничества России с африканскими партнерами с акцентом в сферах образования и здравоохранения.

На стенде российско-африканского сотрудничества представят еще один проект - Африканскую энергетическую неделю, которая состоится с 4 по 8 ноября в Международном конференц-центре Кейптауна. Мероприятие пройдет под девизом «Инвестируйте в энергетику Африки». Его стратегическим партнером выступит фонд «Росконгресс».

В рамках деловой программы ПМЭФ-2024 6 июня состоится бизнес-диалог «Россия - Африка». Стороны обменяются мнениями по широкому спектру тем стратегического сотрудничества государств континента и РФ.