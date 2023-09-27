Интересы России в Закавказье игнорировать невозможно. Хотя кому-то очень хочется
Некоторые руководители в Ереване надеются, что интересы России в Закавказье удастся полностью игнорировать, однако это невозможно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС. Отрывок беседы опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
В ответ на вопрос, не получится ли так, что Армения потеряет Россию, Лавров заметил, что там достаточно желающих потерять РФ и обрести себе новых друзей.
«Исторически, географически, геополитически невозможно потерять Россию в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье», - подчеркнул министр.
Однако, обратил внимание министр, в Армении есть политические деятели, которые такие надежды продолжают питать, даже прямо об этом говорят.
В качестве примера он привел недавнее выступление премьера Никола Пашиняна. Он, в частности, говорил о необходимости компенсировать «несостоявшиеся» союзы и расширить круг партнеров.
По мнению Лаврова, если речь идет о США, то руководству Армении было бы неплохо изучить новейшую историю и вспомнить, как Соединенные Штаты обходились с теми странами, которые стремились взять под свое крыло.
«Судьба всех этих людей весьма незавидна», - указал глава МИД.
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