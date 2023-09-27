Интересы России в Закавказье игнорировать невозможно. Хотя кому-то очень хочется

Читайте нас в:

В ответ на вопрос, не получится ли так, что Армения потеряет Россию, Лавров заметил, что там достаточно желающих потерять РФ и обрести себе новых друзей.

«Исторически, географически, геополитически невозможно потерять Россию в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье», - подчеркнул министр.

Однако, обратил внимание министр, в Армении есть политические деятели, которые такие надежды продолжают питать, даже прямо об этом говорят.

В качестве примера он привел недавнее выступление премьера Никола Пашиняна. Он, в частности, говорил о необходимости компенсировать «несостоявшиеся» союзы и расширить круг партнеров.

По мнению Лаврова, если речь идет о США, то руководству Армении было бы неплохо изучить новейшую историю и вспомнить, как Соединенные Штаты обходились с теми странами, которые стремились взять под свое крыло.

«Судьба всех этих людей весьма незавидна», - указал глава МИД.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.