«Китайцы всегда с удовольствием просят привезти что-то российское, полный спектр продукции. Я уверен, что будут пользоваться спросом наши национальные продукты, которыми славится каждый регион. Это нужно постоянно рекламировать, поддерживать спрос. Китайцы помешаны на товарах для поддержания здоровья. Интересен местный колорит, который китайцы воспринимают, как диковинку», - сказал он.

Политик отметил, что такой взаимообмен с Китаем на уровне компаний-производителей позволит увеличить финансовый поток между странами.

«Необходимо вспомнить и о туризме: чем более будут привлекательны российские регионы для китайцев, чем больше они будут приезжать и укреплять бюджет, помогать развитию инфраструктуры. США тут ничего сделать не смогут, у нас тут открыты все двери», - добавил сенатор.

При этом Деньгин призвал не забывать, что Китай во взаимодействии с Россией также преследует собственные цели, поэтому отечественным компаниям нужно стараться развиваться и оставаться конкурентоспособными.

Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что отношения России и КНР становятся все более зрелыми, содержательными и устойчивыми.