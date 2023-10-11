Интерес пропал, и деньги кончились. Запад готовится списать Украину
Украина всерьез разволновалась из-за событий в Израиле. Нет, дело не в сочувствии, а в опасении, что теперь денежная и военная помощь Запада отправится мимо украинской кассы. И это весьма обоснованно: повальное воровство и провальное контрнаступление сильно охладили пыл заокеанских спонсоров ВСУ. Тем более, уже решено, на кого повесят вину за проигрыш.
Чистый чек Украине не дали Украинский политик Владимир Олейник пояснил «360», что когда перед американцами стоит вопрос, спасать еврейский народ или Украину, выбор будет очевидно не в пользу последней. Тем более что в Соединенных Штатах сильное еврейское лобби.
Перспектив у Украины нет Президент США Джо Байден сделал заявку на 24 миллиарда долларов, а конгресс ее отклонил, напомнил политик, с тем, чтобы через 45 дней снова вернуться к вопросу. Однако не дождавшись этого срока американский лидер подал еще одну заявку - на этот раз уже на 100 миллиардов.
Почему именно такая сумма? Ведь буквально перед тем, как Байден озвучил свою просьбу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующий год его стране нужно от американцев 42 миллиарда долларов, уточнил Олейник.
Политик также отметил, что американский президент может обвинить украинцев и в том, что они не хотят сражаться - народ не желает идти на мобилизацию. Так что США со своей стороны сделали все, чтобы защитить свободу и демократию, во всем виновата сама Украина. И американцы начинают от нее потихоньку отходить.
«Зеленский хочет, чтобы вопросы Израиля и Украины были связаны. Поэтому рассказывает по единую ось Москва - Палестина и так далее. Он явно мечтает, чтобы была прописана общая сумма для финансирования, потому что понимает: поддержка в конгрессе по Израилю будет самой высокой. А по Украине - нет», - сказал Олейник.
«А президент Украины все просит и просит. Есть такой старый анекдот: девочка спрашивает у сторожа в зоопарке „Дядя, тут написано, что слон съедает 100 килограммов яблок, 200 килограммов бананов и 100 килограммов мандаринов, это правда?“ Сторож отвечает: „Правда, но кто ж ему столько даст!“», - заключил политик.
Политик добавил, что мировое сообщество попросту «сливает» Украину, у которой уже не видят перспектив - довольно и разрекламированного и с треском проваленного контрнаступления ВСУ. К тому же, есть информация, что Россия накопила силы для наступления. И чтобы избежать конфуза и оправдать поражение, Запад все грехи старается списать на Зеленского.
Олейник напомнил, что Соединенным Штатам еще нужно решать, как будут развиваться их взаимоотношения с Китаем. К тому же, ранее весь мир уже продемонстрировал явное угасание интереса к Украине: ей начали уменьшать финансирование еще до конфликта палестинцев и израильтян.
«Мы видели, что американский конгресс сказал: „Нет, чистый чек Украине мы выписывать не будем“. То есть это тенденция уже была зафиксирована. Причем речь идет не только о деньгах, но и о вооружении. Наземная операция в Израиле предусматривает прежде всего поддержку боеприпасами для артиллерии, танков и так далее», - перечислил политик.
Украина боится лишиться помощи из-за Израиля Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился, что эскалация конфликта в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от его страны. Точнее - затормозит, а то и вовсе перекроет реку разнообразной военной и финансовой помощи, которая уже второй год щедро течет с Запада.
Разумеется, зарубежных спонсоров припугнули. В ход пошли старые «козыри» о том, что «Украина - единственный заслон Европы от российской угрозы». Если же помощь Киеву прервется, «время будет играть на стороне России» и «это будет иметь последствия».
Жалобы и угрозы услышали. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заверил Зеленского, что блок продолжит оказывать полную поддержку. Однако говорить, как известно, не мешки ворочать. К тому же, часть стран - участниц Североатлантического альянса уже считают победу Украины невозможной.