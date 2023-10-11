Интерес пропал, и деньги кончились. Запад готовится списать Украину

11 октября 2023, 21:17
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Украина всерьез разволновалась из-за событий в Израиле. Нет, дело не в сочувствии, а в опасении, что теперь денежная и военная помощь Запада отправится мимо украинской кассы. И это весьма обоснованно: повальное воровство и провальное контрнаступление сильно охладили пыл заокеанских спонсоров ВСУ. Тем более, уже решено, на кого повесят вину за проигрыш.

Чистый чек Украине не дали Украинский политик Владимир Олейник пояснил «360», что когда перед американцами стоит вопрос, спасать еврейский народ или Украину, выбор будет очевидно не в пользу последней. Тем более что в Соединенных Штатах сильное еврейское лобби.

Перспектив у Украины нет Президент США Джо Байден сделал заявку на 24 миллиарда долларов, а конгресс ее отклонил, напомнил политик, с тем, чтобы через 45 дней снова вернуться к вопросу. Однако не дождавшись этого срока американский лидер подал еще одну заявку - на этот раз уже на 100 миллиардов.

Почему именно такая сумма? Ведь буквально перед тем, как Байден озвучил свою просьбу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующий год его стране нужно от американцев 42 миллиарда долларов, уточнил Олейник.

Политик также отметил, что американский президент может обвинить украинцев и в том, что они не хотят сражаться - народ не желает идти на мобилизацию. Так что США со своей стороны сделали все, чтобы защитить свободу и демократию, во всем виновата сама Украина. И американцы начинают от нее потихоньку отходить.

«Зеленский хочет, чтобы вопросы Израиля и Украины были связаны. Поэтому рассказывает по единую ось Москва - Палестина и так далее. Он явно мечтает, чтобы была прописана общая сумма для финансирования, потому что понимает: поддержка в конгрессе по Израилю будет самой высокой. А по Украине - нет», - сказал Олейник.

«А президент Украины все просит и просит. Есть такой старый анекдот: девочка спрашивает у сторожа в зоопарке „Дядя, тут написано, что слон съедает 100 килограммов яблок, 200 килограммов бананов и 100 килограммов мандаринов, это правда?“ Сторож отвечает: „Правда, но кто ж ему столько даст!“», - заключил политик.

Политик добавил, что мировое сообщество попросту «сливает» Украину, у которой уже не видят перспектив - довольно и разрекламированного и с треском проваленного контрнаступления ВСУ. К тому же, есть информация, что Россия накопила силы для наступления. И чтобы избежать конфуза и оправдать поражение, Запад все грехи старается списать на Зеленского.

Олейник напомнил, что Соединенным Штатам еще нужно решать, как будут развиваться их взаимоотношения с Китаем. К тому же, ранее весь мир уже продемонстрировал явное угасание интереса к Украине: ей начали уменьшать финансирование еще до конфликта палестинцев и израильтян.

«Мы видели, что американский конгресс сказал: „Нет, чистый чек Украине мы выписывать не будем“. То есть это тенденция уже была зафиксирована. Причем речь идет не только о деньгах, но и о вооружении. Наземная операция в Израиле предусматривает прежде всего поддержку боеприпасами для артиллерии, танков и так далее», - перечислил политик.

Украина боится лишиться помощи из-за Израиля Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился, что эскалация конфликта в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от его страны. Точнее - затормозит, а то и вовсе перекроет реку разнообразной военной и финансовой помощи, которая уже второй год щедро течет с Запада.

Разумеется, зарубежных спонсоров припугнули. В ход пошли старые «козыри» о том, что «Украина - единственный заслон Европы от российской угрозы». Если же помощь Киеву прервется, «время будет играть на стороне России» и «это будет иметь последствия».

Жалобы и угрозы услышали. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заверил Зеленского, что блок продолжит оказывать полную поддержку. Однако говорить, как известно, не мешки ворочать. К тому же, часть стран - участниц Североатлантического альянса уже считают победу Украины невозможной.

США Израиль Оружие Украина
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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