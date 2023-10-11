Интерес пропал, и деньги кончились. Запад готовится списать Украину

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Чистый чек Украине не дали Украинский политик Владимир Олейник пояснил «360», что когда перед американцами стоит вопрос, спасать еврейский народ или Украину, выбор будет очевидно не в пользу последней. Тем более что в Соединенных Штатах сильное еврейское лобби.

Перспектив у Украины нет Президент США Джо Байден сделал заявку на 24 миллиарда долларов, а конгресс ее отклонил, напомнил политик, с тем, чтобы через 45 дней снова вернуться к вопросу. Однако не дождавшись этого срока американский лидер подал еще одну заявку - на этот раз уже на 100 миллиардов.

Почему именно такая сумма? Ведь буквально перед тем, как Байден озвучил свою просьбу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующий год его стране нужно от американцев 42 миллиарда долларов, уточнил Олейник.

Политик также отметил, что американский президент может обвинить украинцев и в том, что они не хотят сражаться - народ не желает идти на мобилизацию. Так что США со своей стороны сделали все, чтобы защитить свободу и демократию, во всем виновата сама Украина. И американцы начинают от нее потихоньку отходить.

«Зеленский хочет, чтобы вопросы Израиля и Украины были связаны. Поэтому рассказывает по единую ось Москва - Палестина и так далее. Он явно мечтает, чтобы была прописана общая сумма для финансирования, потому что понимает: поддержка в конгрессе по Израилю будет самой высокой. А по Украине - нет», - сказал Олейник.

«А президент Украины все просит и просит. Есть такой старый анекдот: девочка спрашивает у сторожа в зоопарке „Дядя, тут написано, что слон съедает 100 килограммов яблок, 200 килограммов бананов и 100 килограммов мандаринов, это правда?“ Сторож отвечает: „Правда, но кто ж ему столько даст!“», - заключил политик.

Политик добавил, что мировое сообщество попросту «сливает» Украину, у которой уже не видят перспектив - довольно и разрекламированного и с треском проваленного контрнаступления ВСУ. К тому же, есть информация, что Россия накопила силы для наступления. И чтобы избежать конфуза и оправдать поражение, Запад все грехи старается списать на Зеленского.

Олейник напомнил, что Соединенным Штатам еще нужно решать, как будут развиваться их взаимоотношения с Китаем. К тому же, ранее весь мир уже продемонстрировал явное угасание интереса к Украине: ей начали уменьшать финансирование еще до конфликта палестинцев и израильтян.

«Мы видели, что американский конгресс сказал: „Нет, чистый чек Украине мы выписывать не будем“. То есть это тенденция уже была зафиксирована. Причем речь идет не только о деньгах, но и о вооружении. Наземная операция в Израиле предусматривает прежде всего поддержку боеприпасами для артиллерии, танков и так далее», - перечислил политик.

Украина боится лишиться помощи из-за Израиля Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился, что эскалация конфликта в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от его страны. Точнее - затормозит, а то и вовсе перекроет реку разнообразной военной и финансовой помощи, которая уже второй год щедро течет с Запада.

Разумеется, зарубежных спонсоров припугнули. В ход пошли старые «козыри» о том, что «Украина - единственный заслон Европы от российской угрозы». Если же помощь Киеву прервется, «время будет играть на стороне России» и «это будет иметь последствия».

Жалобы и угрозы услышали. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заверил Зеленского, что блок продолжит оказывать полную поддержку. Однако говорить, как известно, не мешки ворочать. К тому же, часть стран - участниц Североатлантического альянса уже считают победу Украины невозможной.