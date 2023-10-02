«Интер РАО» снизила поставки электроэнергии в Китай
Единственный оператор экспорта электроэнергии в России «Интер РАО» ограничил поставки в Китай. Компания продолжает переговоры с КНР по поводу повышения цен на величину экспортной пошлины, написал ТАСС.
В организации пояснили, что с Монголией уже провели успешные переговоры, страна согласилась с повышением цен.
«С Китаем переговоры еще не завершены, мы приступили к частичным ограничениям поставок», - добавили в «Интер РАО».
В конце сентября топ-менеджер компании Александра Панина сказала, что «Интер РАО» предложила контрагентам поднять цены на 7% из-за введения экспортных пошлин.
Российские экспортеры будут каждый месяц перечислять в бюджет около 50 миллиардов рублей в виде новой «курсовой» пошлины, которая начнет действовать с 1 октября. Эксперты уже подсчитали, что таким образом в бюджет поступит около 755 миллиардов рублей.
Ранее Россия избежала влияния потолка цен на нефть в отношении большей части экспорта своего топлива. В августе почти три четверти морских перевозок осуществлялись без западной страховки.