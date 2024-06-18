Инспектор вскрыл неприятную правду о дефектных деталях у Boeing

Свой ответ Мохок представил Управлению по охране труда США 11 июня. После с документом ознакомились члены одного из подкомитетов сената.

По информации инспектора, Boeing нарушил правила обращения с дефектными деталями и «упустил из виду сотни из них». Некоторые из подобных деталей могли установить на новые самолеты 737 Max , указал он.

По данным Bloomberg, в компании не имеют представления о том, «куда подевались» до 400 дефектных деталей. Более того, записи о многих из них просто удалили из внутренней системы каталогизации Мохок выразил уверенность, что Boeing в преддверии проверки намеренно скрыл неправильно хранившиеся дефектные детали (в том числе рули и закрылки) от Федерального управления гражданской авиации США.

По словам инспектора, он пытался проинформировать о нарушениях, но его отчет в конечном итоге направили тем управляющим, на которых он жаловался руководству.