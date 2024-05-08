Иностранных дипломатов в России обвинили в двуличии из-за игнорирования инаугурации

«Обвиняя Россию во всех смертных грехах, сами они легко нарушают все дипломатические нормы приличия», - сказал он.

Пискарев назвал стыдливым отъезд некоторых дипломатов из Москвы и отказ от приглашения на инаугурацию. По мнению депутата, страны Запада в очередной раз продемонстрировали следование двойным стандартам. Он заявил, что НАТО и Евросоюза отреагировали завистью, страхом и растерянностью на вступление Путина в должность.

Церемония инаугурации прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. На мероприятие пригласили почти 2,6 тысяч человек , в том числе представителей недружественных стран. Посол США Линн Трейси покинула Россию, а британские дипломаты отвергли приглашение.