Иностранные войска выведут из Ирака после авиаудара США

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Решение об этом приняли после того, как военные США нанесли авиаудар в Багдаде, в результате которого погиб полевой командир Муштака аль-Джавар.

В заявлении канцелярии иракского премьер-министра отметили, что правительство страны устанавливает дату начала работы двустороннего комитета, который примет меры по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке.

На сегодняшний день на территории страны находятся 2,5 тысячи иностранных военных.

Накануне, 4 января, Reuters со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника, сообщило, что военные США ударили по автомобилю , в котором находился один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба».

Его имя агентство не уточнило. В Соединенных Штатах считают, что члены «Хезболлах ан-Нуджаба» причастны к атакам на американские базы в Ираке.