Иностранные военные атташе прибыли в Карабах
Иностранные военные атташе в прибыли в окрестности Степанакерта, чтобы ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Карабаха. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
«Среди прибывших - представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран», - написало издание.
Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие российским миротворцам. Получено шесть единиц бронетехники, около пяти тысяч боеприпасов. Азербайджан допустил возможность амнистии для бывших комбатантов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал проведенную Азербайджаном антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Он заявил, что применение силы «противоречит урегулированию проблемы». Американские сенаторы предложили ввести санкции против Азербайджана.