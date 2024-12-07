07 декабря 2024, 23:36

Иностранные делегации начали прибывать в Москву для участия в ПА ОДКБ

РИА «Новости»
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Парламентские делегации начали прибывать в Москву. Они примут участие в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили на сайте Госдумы.

«Среди участников мероприятий ПА ОДКБ прибыла делегация парламента Таджикистана во главе с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды», - отметили в сообщении.

В понедельник, 9 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит заседание Ассамблеи ОДКБ. Темами для обсуждения назвали гармонизацию законодательства и меры безопасности.

Ранее представители армянского парламента отказались участвовать в заседании ПА ОДКБ, которое пройдет 19 декабря в Москве. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в подобных мероприятиях, при этом Ереван не намерен выходить из ОДКБ.

Армения Таджикистан ОДКБ Москва
07 декабря 2024, 22:42
Памятник отцу Асада снесли в Дамаске
РИА «Новости»
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Жители района Джарамана в Дамаске снесли памятник Хафезу Асаду — отцу президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По данным издания, население района преимущественно составляет народность друзы. В настоящее время Дамаск окружили радикальные исламисты, протурецкая оппозиция и курдские формирования.

Ситуация в Сирии обострилась после захвата боевиками радикальных группировок города Алеппо. После этого они захватили города Телль-Биса и Эр-Растан, связывающих провинции Хама и Хомс. Правительственные войска потеряли контроль над Пальмирой.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что власти Иордании и Египта призвали президента Сирии Башара Асада уехать из страны.

В канцелярии сирийского лидера заявили, что он будет находится в Дамаске.

Жители района Джарамана в Дамаске снесли памятник Хафезу Асаду - отцу президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Сирия Памятники Оппозиция
07 декабря 2024, 21:15
В США раскрыли план сирийских боевиков
РИА «Новости»
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Боевики задумали свергнуть президента Сирии Башара Асада. Для этого они захватили несколько городов и приблизились к Дамаску, сообщил избранный американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, последние операции сирийской оппозиции тщательно скоординированы. Трамп заявил, что боевики пошли на беспрецедентный шаг и полностью захватили города, чтобы избавиться от президента.

«Сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада», - сказал он.

Трамп назвал ситуацию в Сирии бардаком. Однако он призвал США не вмешиваться.

Антиправительственные группировки захватили провинцию Идлиб , часть Алеппо, города Телль-Биса и Эр-Растан к северу от Хомса , а также Пальмиру. Власти Египта и Иордании призвали Асада покинуть страну , однако канцелярия президента не подтвердила его отъезд.

Сирия Дональд Трамп
07 декабря 2024, 21:14
Турцию уличили в тайной сделке с Западом
РИА «Новости»
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Масштабная операция группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии является частью плана Запада по разделу страны. Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается оправдаться за помощь террористам, Об этом в интервью «Абзацу» сообщил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

«Эрдоган пытается снять с себя ответственность за развал Сирии. Это вряд ли будет принято в арабском и исламском мире. Потому что он действует в соответствии с планами Запада по перекройке границ всех стран региона», - сказал он.

По мнению востоковеда, если в Сирии изменится политический строй, то она исчезнет как арабское государство. Эрдоган вооружал террористов при поддержке Великобритании и США.

Такие действия можно расценить как тайную сделку, при которой Турция получает часть северной территории Сирии с городами Алеппо и Хомс, резюмировал Матузов.

Эрдоган ранее заявил, что Турция не покушается на территорию Сирии, в планах расширить буферную зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы на севере страны.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») - организация, признанная террористической на территории России.

Турция Сирия Реджеп Эрдоган Запад
07 декабря 2024, 16:23
Сирийская Пальмира перешла под контроль боевиков
РИА «Новости»
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Город Пальмира в Сирии оказался под контролем боевиков. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Пальмира - все. Вопрос по базе Т4 западнее Пальмиры, [где] располагался российский контингент», - написал корреспондент.

Ранее стало известно, что антиправительственные силы захватили город Дейр-эз-Зор, а также города Телль-Биса и Эр-Растан , расположенные севернее Хомса.

Авиация России и Сирии нанесла удар по занятым террористами позициям и путям снабжения в провинциях Хама и Хомс. В результате атаки ликвидированы десятки террористов и несколько единиц боевой техники.

Сирийское министерство обороны сообщило, что правительственные войска после передислокации начали восстанавликать контроль над захваченными территориями.

Авиация Сирия Боевики

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