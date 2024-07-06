06 июля 2024, 23:41

Иностранцы позавидовали россиянам после слов Орбана о Путине

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Ирландский журналист Чей Боуз поставил президента России Владимира Путина в пример главам США и Евросоюза. Так он прокомментировал недавнее заявление венгерского премьер-министр Виктора Орбана о сдержанности и рациональности российского лидера в соцсети X.

«Премьер-министр Венгрии, вернувшись со встречи в Москве, заявил немецкой газете <…>, что Владимир Путин более чем на 100% рационален, дисциплинирован и сдержан. Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС», - написал он.

До этого Орбан заявил, что поиск решения украинского конфликта считает своей христианской обязанностью, отметив, что не боится вероятных последствий для своей политической карьеры на Западе из-за визита в Москву. По его словам, эта поездка была продиктована национальными интересами Венгрии.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумной реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит Орбана в Россию.

США Венгрия Журналистика Соцсети Запад Евросоюз Владимир Путин
06 июля 2024, 21:28
«Цитируют заготовку». Захарова оценила заявления США о выборах в Иране
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявление США о «несвободных» выборах президента Ирана, назвав их заготовкой. Свой пост она опубликовала в Telegram-канале.

«Еще 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране „несвободные или несправедливые“. <…> Сегодня американские СМИ цитирую эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах», - написала она.

Дипломат напомнила, это заявления об Иране делают те же люди, которые после прошедших дебатов не могут понять, как ими руководит «„справедливо“ выбранный Байден».

Захарова предложила американским властям сначала разобраться со своей выборной катастрофой, а уже потом высказывать мнение об электоральной ситуации в мире.

На внеочередных президентских выборах в Иране победу одержал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Он набрал 16 384 403 голоса.

США Мария Захарова Иран Выборы
06 июля 2024, 21:25
В Грузии высказались о переносе США совместных военных учений
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство в создании угрозы обороноспособности страны и стратегическому партнерству с США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такое заявление она сделала после отмены США ежегодных американо-грузинских учений Noble Partner («Достойный партнер»). По словам Зурабишвили, это нанесло ущерб стране.

«Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армии», - заявила глава государства.

В Грузии вся полнота власти находится в руках премьер-министра, должность которого сейчас занимает Ираклий Кобахидзе. Он пока никак не прокомментировал отмену военных учений с американцами. Зурабишвили же наделена только церемониальными полномочиями.

Минобороны Грузии выразило сожаление из-за решения Департамента обороны США, напомнив о существующем между ними сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Ранее в Пентагоне сообщили, что совместные учения отложили на неопределенный срок в связи с пересмотром двусторонних отношений. Они были запланированы на 25 июля - 6 августа.

Грузия США Военные учения Вашингтон НАТО
06 июля 2024, 20:45
Врач Байдена в январе консультировался с экспертом по болезни Паркинсона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Один из ведущих неврологов США и эксперт по болезни Паркинсона Кевин Каннард приезжал в Белый дом, чтобы встретится с лечащим врачом американского президента Джо Байдена Кевином О’Коннором. Об этом сообщила газета The New York Post.

Один из ведущих неврологов США и эксперт по болезни Паркинсона Кевин Каннард приезжал в Белый дом, чтобы встретится с лечащим врачом американского президента Джо Байдена Кевином О’Коннором. Об этом сообщила газета The New York Post.

«Доктор Кевин Каннард, эксперт по болезни Панкинсона в медицинском центре Уолтера Рида, встречался с доктором Кевином О’Коннором и еще двумя в клинике Белого дома 17 января, свидетельствуют записи», - указали в материале.

Также в Белом доме побывал кардиолог Джон Этвуд из того же медицинского центра в Бефесде, штат Мэриленд. Личность еще одного визитера журналисты не назвали.

В феврале профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что у Байдена проявляются симптомы прогрессирующей возрастной деменции. А экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал когнитивные проблемы Байдена реальной угрозой для США.

США Белый дом в США Болезни Врачи Джо Байден
06 июля 2024, 19:52
Три африканские страны объединятся в конфедерацию
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили объединиться в конфедерацию. Об этом со ссылкой на заявление лидеров этих западноафриканских государств сообщило Agence France-Presse.

В этом обращении, как уточнило AFP, указано, что эти страны решили сделать еще один шаг к «большей интеграции». Им стало заключение договора о создании конфедерации между Буркина-Фасо, Мали и Нигером.

Решение об этом приняли по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля.

Африка

Новости по теме