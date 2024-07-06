Иностранцы позавидовали россиянам после слов Орбана о Путине

«Премьер-министр Венгрии, вернувшись со встречи в Москве, заявил немецкой газете <…>, что Владимир Путин более чем на 100% рационален, дисциплинирован и сдержан. Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС», - написал он.

До этого Орбан заявил, что поиск решения украинского конфликта считает своей христианской обязанностью, отметив, что не боится вероятных последствий для своей политической карьеры на Западе из-за визита в Москву. По его словам, эта поездка была продиктована национальными интересами Венгрии.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумной реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит Орбана в Россию.