Иностранцы позавидовали россиянам после слов Орбана о Путине
Ирландский журналист Чей Боуз поставил президента России Владимира Путина в пример главам США и Евросоюза. Так он прокомментировал недавнее заявление венгерского премьер-министр Виктора Орбана о сдержанности и рациональности российского лидера в соцсети X.
«Премьер-министр Венгрии, вернувшись со встречи в Москве, заявил немецкой газете <…>, что Владимир Путин более чем на 100% рационален, дисциплинирован и сдержан. Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС», - написал он.
До этого Орбан заявил, что поиск решения украинского конфликта считает своей христианской обязанностью, отметив, что не боится вероятных последствий для своей политической карьеры на Западе из-за визита в Москву. По его словам, эта поездка была продиктована национальными интересами Венгрии.
Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумной реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит Орбана в Россию.