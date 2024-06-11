11 июня 2024, 10:27

Иностранцев предложили жестко наказывать за проявление русофобии

РИА «Новости»
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Проявление русофобии следует приравнять к экстремизму. Для этого нужно создать механизм, который позволит привлекать иностранцев к ответственности за свои действия. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщило РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что на Западе процветает «беспрецедентная русофобия», которая обретает все более агрессивные формы. Она подчеркнула, что фиксируется множество примеров «безумства», которые никак не порицаются со стороны международного сообщества.

В связи с этим Москалькова предложила разработать эффективные юридические механизмы, благодаря которым иностранных граждан и должностных лиц будут привлекать к ответственности за русофобию как за проявление экстремизма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление фонда Клуни. Она указала, что структура устраивает травлю журналистов по этническому принципу.

Татьяна Москалькова Запад Экстремизм Русофобия
11 июня 2024, 10:50
Талибы выразили готовность сотрудничать с Россией в сфере безопасности
РИА «Новости»
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Представители движения «Талибан»* предложили наладить отношения с Россией и начать сотрудничать с ней в сфере безопасности. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Афганистане сейчас является стабильной, и движение не фиксирует проблем в этой сфере.

«Мы не видим каких-то проблем с безопасностью. Конечно, мы бы хотели иметь хорошие отношения с Россией в плане расширения таких связей», - подчеркнул Умари.

Афганский чиновник добавил, что талибы* очень ценят намерение России исключить движение из списков запрещенных организаций.

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст начали разрабатывать вопрос снятия с «Талибана»* статуса террористической структуры.

Президент Владимир Путин объяснил , что организация является действующей властью в Афганистане, поэтому с ней необходимо выстраивать отношения.

* Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.

Афганистан Отношения Россия ПМЭФ-2024
11 июня 2024, 10:08
«Не табу». СМИ сообщили о готовности Макрона к отставке
Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность своей отставки после провала на выборах в Европарламент. Об этом заявила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

«Отставка президента не является табу. <…> Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока», - отметил собеседник станции.

Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах стоит «рассматривать все варианты».

Партия Макрона «Ренессанс» набрала на выборах вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен (15,2% против 32%). Президент объявил о роспуске Национального собрания Франции.

О том, что Эммануэлю Макрону пора в отставку, в России заявили председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. На несостоятельность Макрона как политика также указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отставки Эммануэль Макрон Европарламент Выборы
11 июня 2024, 09:48
Четырех преподавателей американского университета ранили на прогулке в Китае
Global Look Press
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В Китае во время прогулки в парке ранили четырех преподавателей из американского университета Корнелл. Об этом написало Associated Press.

По информации агентства, неизвестный напал с ножом на преподавателей, приехавших в провинцию Цзилинь по программе сотрудничества с университетом Бэйхуа. Насколько серьезны травмы и в чем была причина нападения, пока неизвестно.

О случившемся уведомили Госдепартамент США. Кроме того, команда члена палаты представителей американского конгресса от штата Айова Эшли Хинсон находится на связи с университетом и готова принять меры для возвращения пострадавших на родину.

В октябре 2023 года СМИ писали, что в Пекине ранили ножом сотрудника посольства Израиля. Деталей происшествия не сообщалось. Известно, что мужчина попал в больницу.

США Китай Парки
11 июня 2024, 09:22
Жительница США назвалась пропавшей 39 лет назад девочкой
Unsplash
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В США женщина назвалась пропавшей 39 лет назад Черри Махан, однако мать девочки в это не поверила. Дело в том, что любой, кто предоставит информацию об исчезнувшей или ее похитителях, получит пять тысяч долларов. Об этом написало издание New York Post.

Восьмилетняя Черри пропала по пути из школы в феврале 1985 года. Правоохранители опросили возможных свидетелей, окрестности прочесали с помощью вертолетов и собак-ищеек. В общей сложности в операции участвовали более 250 волонтеров. Местные жители собрали 39 тысяч долларов в качестве награды за возвращение Черри, ее родители планировали добавить еще 10 тысяч за любые сведения о ней.

Ребенка так и не нашли, однако и много лет спустя периодически всплывала информация о том, как могла сложиться судьба Черри. В 2011 году полиция в Пенсильвании получила «потенциально важные для расследования» данные, которые не стала разглашать, но объяснила, что если они верны, Махан едва ли жива. В 2014-м некто в письме утверждал, что Черри живет под вымышленным именем и не помнит детства, но анализ ДНК показал, что женщина, о которой шла речь, не имеет к пропавшей никакого отношения. Еще семь лет спустя мать Черри получила анонимное письмо о том, где убита и похоронена ее дочь, но останков в указанном месте не было.

Семья еще в конце 1990-х пожертвовала собранные 50 тысяч долларов Национальному центру по поиску пропавших и эксплуатируемых детей. При этом любому, кто предоставит информацию о Черри, и сейчас предлагают пять тысяч долларов. За 39 лет уже четыре женщины назывались Черри Махан. Последняя на данный момент объявилась в 2024 году в соцсетях. Когда в группе, посвященной тому громкому исчезновению, ей начали задавать уточняющие вопросы, женщина разозлилась. Она оставила голосовое сообщение в департаменте полиции Пенсильвании. Правоохранители до нее не дозвонились, но нашли ее отпечатки пальцев в базе данных, и с отпечатками Черри они не совпали. Мать девочки также заявила, что эта женщина «совсем не похожа» на ее дочь.

США Дети Женщины Полиция

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