Инфраструктурный объект и ЛЭП в Николаевской области пострадали после взрывов

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Китай и Белоруссия стали важными участниками реформирования системы глобального управления. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Александру Лукашенко, что его страна готова в сотрудничестве с республикой добиваться мировой справедливости, сообщил CCTV.

Переговоры прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Си Цзиньпин заметил, что с февральского визита Лукашенко многое изменилось, отношения между странами стали еще крепче.

Китай поддержал национальные интересы Белоруссии, выступил против вмешательства внешних сил в ее внутренние дела. Китайский лидер заявил, что готов укреплять стратегическое сотрудничество с республикой - важным участником реформирования мировой системы управления.

«Китай готов работать с Белоруссией <…>, содействовать реализации инициатив глобального развития, инициатив глобальной безопасности, защищать международное беспристрастие и справедливость», - сказал он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена углублять взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство. Политики обсудили инициативу «Один пояс - один путь» , совместные проекты и конфликт на Украине.

Визит Александра Лукашенко в Китай начался 3 декабря, напомнил RT. Поездка продлится два дня.