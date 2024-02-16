Информатора ФБР обвинили в ложных показаниях по делу Байдена

Смирнова задержали днем 15 февраля в международном аэропорту Лас-Вегаса после того, как бывший информатор ФБР вернулся в США из-за границы. Ему предъявили обвинение по двум пунктам.

Смирнов говорил, что в качестве причины найма Хантера Байдена представители Burisma назвали ему желание «защитить себя от всевозможных проблем». Информатор также сообщил правоохранителям, что менеджеры украинской компании заплатили по пять миллионов долларов президенту США и его сыну.

«В обвинительном заключении утверждается, что рассказ Смирнова ФБР „был выдумкой, совокупностью ничем не примечательных деловых встреч и контактов“», - указали в CNN.

В конце 2023 года спецпрокурор США предъявил Байдену-младшему обвинение по девяти пунктам. Сына президента США уличили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020.