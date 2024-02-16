16 февраля 2024, 10:36

Информатора ФБР обвинили в ложных показаниях по делу Байдена

Global Look Press
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Американский прокурор Дэвид Вайс обвинил 43-летнего экс-информатора ФБР Александра Смирнова в ложных показаниях о президенте США Джо Байдене и об участии его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. Об этом сообщил телеканал CNN.

Смирнова задержали днем 15 февраля в международном аэропорту Лас-Вегаса после того, как бывший информатор ФБР вернулся в США из-за границы. Ему предъявили обвинение по двум пунктам.

Смирнов говорил, что в качестве причины найма Хантера Байдена представители Burisma назвали ему желание «защитить себя от всевозможных проблем». Информатор также сообщил правоохранителям, что менеджеры украинской компании заплатили по пять миллионов долларов президенту США и его сыну.

«В обвинительном заключении утверждается, что рассказ Смирнова ФБР „был выдумкой, совокупностью ничем не примечательных деловых встреч и контактов“», - указали в CNN.

В конце 2023 года спецпрокурор США предъявил Байдену-младшему обвинение по девяти пунктам. Сына президента США уличили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020.

США ФБР Джо Байден
16 февраля 2024, 11:23
Запад задумал создать очаг нестабильности в Центральной Азии
РИА «Новости»
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Западные страны планируют создать очаг нестабильности в Центральной Азии. Такое мнение выразил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами в Бишкеке. Мероприятие посвящено афганской проблематике. Об этом написало РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул, что Запад сеет хаос в разных регионах мира, чтобы сохранить гегемонию.

«В планах - создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии», - заметил он.

Ранее секретарь Совбеза России обвинил США в том, что они навязывают миру свои правила и наказывают тех, кто не хочет им следовать. На этом фоне военно-политический блок НАТО стал инструментом коллективной агрессии.

США пытаются дестабилизировать обстановку в некоторых странах , а затем поддерживают разгоревшийся кризис. Под их влиянием руководство НАТО идет на шантаж стран, которые отказываются признавать гегемонию США.

Запад Совет безопасности РФ Азия
16 февраля 2024, 11:18
В США назвали российский танк, превосходящий американские Abrams
РИА «Новости»
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Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские Abrams по нескольким показателям. К такому выводу пришли авторы американского журнала Military Watch Magazine.

«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса», - отметили авторы издания.

В MWM обратили внимание, что российский танк оснащен пушкой более крупного калибра, чем у американского аналога. На Т-80 устанавливают мощные газотурбинные двигатели, благодаря которым техника демонстрирует высокую проходимость в экстремальных погодных условиях.

С начала спецоперации на Украине Россия смогла модернизировать большое число военной техники, добавили авторы публикации.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что российские Т-80БВМ превзошли по характеристикам немецкие Leopard. Западные боевые машины так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, отметили авторы материала.

США Россия Танки
16 февраля 2024, 11:13
Архитектор антироссийских санкций вернется работать в Белый дом
Global Look Press
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Экономист Далип Сингх спустя два года после увольнения вернется в администрацию президента США, чтобы помочь подготовиться к саммитам G7 и G20. Именно его считали автором антироссийских санкций, сообщил Axios.

«Ключевой архитектор экономических санкций администрации Байдена против России возвращается в Белый дом. <…> Сингх, который работал в министерстве финансов в администрации Обамы, сменит Майка Пайла, который уходит в конце месяца», - сообщило издание со ссылкой на источники.

Он вновь займет пост заместителя советника по национальной безопасности в сфере международной экономики, который покинул в 2022 году по семейным обстоятельствам. Далип Сингх работал главным экономистом в компании PGIM. По словам журналистов, его должность - одна из самых важных в Белом доме.

Он вернется в администрацию в непростой момент - в конгрессе застрял пакет помощи Украине , Израилю и Тайваню, а на международной арене предложили изъять замороженные российские активы. Экономисту поручат помочь координировать позицию США на саммитах G7 и G20. Автор статьи заявил, что Далип Сингх продолжит то, на чем остановился перед отставкой, - поиск инновационных способов воздействовать на Россию и помочь Украине.

Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв , не согласовав сенатский проект дополнительного финансирования. Спикера Майка Джонсона обвинили в намеренном затягивании процесса.

США Белый дом в США Санкции Экономика
16 февраля 2024, 10:51
Новую жалобу против Депардье подали во Франции
РИА «Новости»
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Против известного актера и режиссера Жерара Депардье подали новую жалобу во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Ouest France.

«В начале года, 9 января, против Депардье подали новую жалобу в Париже. Французская прокуратура уже начала предварительное расследование по делу», - отметили авторы материала.

По предварительной информации, жалобу на режиссера написала его бывшая ассистентка. Женщина сообщила, что во время съемок фильма в 2014 году стала жертвой домогательств со стороны Депардье.

Против Депардье уже ведут дело о домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле 2023 года французские СМИ сообщили, что всего на поведение режиссера пожаловались как минимум 13 разных женщин в период с 2004 по 2022 год.

В декабре на фоне секс-скандала из музея Гревен в Париже убрали восковую фигуру Депардье.

Домогательства Режиссер Женщины Франция

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