Информацию о выводе миротворцев из Карабаха опровергли

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«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», - заверил он.

По словам источника, речь лишь идет о дальнейших контактах по вопросу деятельности российских миротворцев.

На прошедшем накануне дискуссионном клубе «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что власти Армении сами признали Нагорный Карабах азербайджанской территорией.

Также он отреагировал на высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля , который обвинил РФ в предательстве армянской стороны. Глава государства напомнил, что 15 лет подряд призывал республику пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха, при этом две оставить за собой. Однако власти Армении отказались.