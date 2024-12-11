11 декабря 2024, 12:37

Информацию о казни брата Асада оценили в Кремле

РИА «Новости»
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В России не располагают информацией о казни двоюродного брата президента Сирии Башара Асада Сулеймана. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, мы не располагаем информацией об этом», - процитировала его Газета.ru.

Пресс-секретарь президента отметил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Сирии и поддерживают контакт с теми, кто ее контролирует. По словам Пескова, российская сторона будет действовать исходя из реалий «на земле».

Также он подчеркнул, что вопросы с обеспечением безопасности российских объектов и граждан в Сирии имеют первостепенное значение для страны.

Кроме того, Россия желает скорейшей стабилизации в республике, чтобы появилась возможность для перспективы перевода ситуации в законное русло, отметил Песков.

Кремль Дмитрий Песков Сирия Россия Захват власти в Сирии Башар Асад
11 декабря 2024, 10:16
Бывший глава Минобороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство в СИЗО
Unsplash
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Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался совершить суицид в СИЗО в восточной части Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации издания, за попыткой самоубийства Кима застали в туалете места ожидания перед выдачей ордера.

«Вчера примерно в 23:52 (17:52 по московскому времени) дежурный сотрудник обнаружил, что он пытался совершить суицид», - отметил глава пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ен Хэ.

Сейчас жизнь арестованного бывшего министра находится вне опасности, его поместили под охрану.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря ввел в стране военное положение. Депутаты прорвались через военный контроль в здание Национального собрания и проголосовали за отмену этого указа. Юн Сок Ель извинился за введение военного положения и пообещал уйти в отставку.

В администрации президента и в кабинете арестованного бывшего министра обороны провели обыски.

СИЗО Южная Корея Военное положение в Южной Корее
11 декабря 2024, 08:30
К президенту Южной Кореи пришли с обысками
Global Look Press
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В администрации южнокорейского лидера Юн Сок Еля проводят обыски. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Для расследования дела о военном положении наняли специальную следственную группу. Ее участники обыскивают штаб-квартиру Национального агентства полиции и здание столичной полиции.

Также обыски провели в кабинете у арестованного бывшего министра обороны страны Ким Ен Хена По информации журналистов, полицейские изъяли его ноутбук и мобильник, а также 15 других гаджетов.

Правоохранители потребовали у оператора выписку звонков политика. В полицейском ордере на обыск было указано, что Ким Ен Хена обвинили в мятеже и государственной измене, уточнил источник агентства.

Ранее Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране и пообещал больше его не вводить без нужды. Он отметил, что готов понести ответственность за свой поступок.

Военные Южная Корея Полиция
11 декабря 2024, 08:13
В США раскрыли большие планы Байдена на ХТШ перед уходом из Белого дома
Global Look Press
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Администрация уходящего президента США Джо Байдена может вычеркнуть группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»* из перечня иностранных террористических организаций. Об этом сообщил телеканал NBC News.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ - террористическая группировка, запрещена в России.

Его источники в Белом доме рассказали, что организацию могут лишить террористического статуса ради взаимодействия мирового сообщества с новым руководством Сирии. Исключение ХТШ* из списка может произойти в ближайшее время, отметили два собеседника NBC News.

В то же время один из источников канала опроверг эту информацию и заявил, что дискуссия пока находится на ранней стадии.

Если группировку вычеркнут из списка террористических организаций, то властям США придется отменить награду в 10 миллионов долларов за данные о ее лидере Абу Мухаммеде аль-Джулани.

Ранее газета Politico сообщила о возникших в США спорах из-за статуса ХТШ*. В Белом доме пока не знают, имеет ли смысл налаживать контакты с новым сирийским руководством, отметило издание.

США Сирия Джо Байден Захват власти в Сирии
11 декабря 2024, 07:21
Администрация Байдена ужесточит санкции против экспорта нефти из России
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Руководство США может ужесточить ограничения по аналогии с рестрикциями против Ирана. В таком случае санкции распространятся не только на поставщиков, но и на покупателей топлива из России.

Издание подчеркнуло, что ограничения такого рода будут нести риски, так как российскую нефть закупают «такие могущественные страны» как Китай и Индия. Из-за санкций могут подскочить цены на энергоноситель, из-за чего напряженность в мировой экономике усилится.

Также Белый дом может ввести ограничения против танкеров, которые перевозят российскую нефть. Источник агентства подтвердил, что новые меры пока еще только обсуждаются.

Ранее Евросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России. Против новых рестрикций выступили Латвия и Литва.

США Экспорт Санкции Нефть Россия Джо Байден

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