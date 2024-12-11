Информацию о казни брата Асада оценили в Кремле

«Нет, мы не располагаем информацией об этом», - процитировала его Газета.ru.

Пресс-секретарь президента отметил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Сирии и поддерживают контакт с теми, кто ее контролирует. По словам Пескова, российская сторона будет действовать исходя из реалий «на земле».

Также он подчеркнул, что вопросы с обеспечением безопасности российских объектов и граждан в Сирии имеют первостепенное значение для страны.

Кроме того, Россия желает скорейшей стабилизации в республике, чтобы появилась возможность для перспективы перевода ситуации в законное русло, отметил Песков.