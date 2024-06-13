«Инфернальное зло». Медведев назвал санкции США объявлением войны без правил

Он объяснил, что новый пакет санкций стал объявлением «войны без правил». Медведев призвал всех людей, которые любят Россию, дать отпор США и их союзникам.

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить», - подчеркнул политик.

Медведев рекомендовал ударить по западной экономике, институтам и властям, а также по благополучию граждан недружелюбных стран. Он добавил, что можно лишить их уверенности в завтрашнем дне, парализовать работу их компаний и госучреждений, «изничтожать» их энергетику, промышленность и банковскую систему.

«Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», - рекомендовал зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев призвал Россию передать оружие государствам , выступающим против Запада. По его словам, Белый дом должен ответить за свои действия.