Индонезия обвинила «амбициозный» НАТО в конфликте на Украине

Как он отметил, что его страна уважает суверенитет других государств. Это одно из фундаментальных принципов внешней политики. Поэтому, по его словам, Индонезия в состоянии понять проблему России и Украины.

«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной - ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», - сказал Кристианто.

Он подчеркнул, что самой Индонезии тоже необходимо обратить внимание на защиту собственного суверенитета. Страна должна дать понять другим, что у нее есть независимость.

В России создадут Ленинградский и Московский военные округа. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, такую меру приняли на фоне вступления Финляндии в НАТО.

Амбиции НАТО привели к конфликту на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил генсек правящей партии Индонезии - Демократической партии борьбы (PDI-P) Хасто Кристианто.