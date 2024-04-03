Индийский сериал решили снять в Сибири

Проектом займутся в конце этого года, когда в регионе установится снежный покров. О создании первого в современной киноиндустрии общего проекта кинематографисты из обеих стран договорились на XXII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Обе стороны подписали меморандум о новом проекте.

Режиссером сериала будет Тина Баркалая. Как отметила продюсер Екатерина Филиппова, команда намерена поднять в сюжете проблему об усыновлении и детях, оставшихся без родителей.

В проекте будут участвовать кинокомпания «Пан-Атлантик Студио» и индийская «Картина Интертеймент».

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит короткометражную картину о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха , Кота Матроскина и других персонажей. Картину планируют показать летом этого года, к 88-летию киностудии.