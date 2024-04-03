03 апреля 2024, 00:51

Индийский сериал решили снять в Сибири

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Кинематографисты из России и Индии начнут снимать в Сибири сериал про усыновление и сиротство. Об этом сообщила «Российская газета».

Проектом займутся в конце этого года, когда в регионе установится снежный покров. О создании первого в современной киноиндустрии общего проекта кинематографисты из обеих стран договорились на XXII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Обе стороны подписали меморандум о новом проекте.

Режиссером сериала будет Тина Баркалая. Как отметила продюсер Екатерина Филиппова, команда намерена поднять в сюжете проблему об усыновлении и детях, оставшихся без родителей.

В проекте будут участвовать кинокомпания «Пан-Атлантик Студио» и индийская «Картина Интертеймент».

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит короткометражную картину о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха , Кота Матроскина и других персонажей. Картину планируют показать летом этого года, к 88-летию киностудии.

Индия Сериалы Кино Россия Сибирь
03 апреля 2024, 00:46
США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ
РИА «Новости»
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Дочернюю компанию ВТБ Банка в Европе вычеркнули из санкционного списка США. Об этом стало известно из данных на официальном сайте Минфина Соединенных Штатов.

Речь идет о европейской «дочке» российского банка - VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне в Германии. В апреле 2022 года против ВТБ Банка ввели санкции, после чего немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой».

Акционеры европейского подразделения решили ликвидировать банк, а позже потребовали у ВТБ вернуть дивиденды с 2012 года в размере 433,8 миллиона евро.

В ВТБ Банке посчитали этот шаг политическим и пригрозили ответными мерами, если немецкая сторона продолжит агрессивные действия.

Германия США Банки Европа Санкции
02 апреля 2024, 20:58
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях Китая и США
РИА «Новости»
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Тайваньский вопрос — это красная черта в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, его слова передало Центральное телевидение Китая.

Тайваньский вопрос - это красная черта в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, его слова передало Центральное телевидение Китая.

«Тайваньский вопрос - это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что не намерен просто мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня. Си Цзиньпин выразил надежду, что Байден реализует на практике свое утверждение, что США якобы не поддерживают независимость Тайваня.

Военные в Тайване отложили запланированные на 2 апреля учения из-за происшествия с китайским дроном на острове Эрдань. Беспилотник снял там одну из военных баз с техникой и военнослужащими.

США Военные Отношения Китай Си Цзиньпин Тайвань
02 апреля 2024, 20:47
«Вижу живейший страх». Медведев — о возможном ударе Ирана по посольству США
РИА «Новости»
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Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии гипотетически может не остаться без ответа. Об этом предупредил в комментарии РИА «Новости» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», - сказал он.

Медведев задал риторический вопрос, почему Израилю можно совершать такие действия, а Ирану нельзя.

«Как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждем ответа», - подчеркнул он.

Представитель иранского МИД Насер Канани заявил , что Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства республики в столице Сирии. Дипломат осудил ракетную атаку и пообещал наказать Израиль.

США Израиль Дмитрий Медведев Сирия МИД РФ Иран
02 апреля 2024, 20:44
Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов
РИА «Новости»
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Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов, больше половины находятся на грани голода. Такие данные следуют из доклада Всемирного банка и ООН.

Согласно статистике Всемирного банка и ООН, 75% населения анклава стали вынужденными переселенцами. Более половины оставшихся в Газе палестинцев голодают.

Действия Израиля на территории сектора Газа попали под определение геноцида , об этом говорится в докладе ООН. Представители Израиля в обсуждении доклада не участвовали, но в итоге отказались принимать материал.

Совбез ООН 25 марта принял резолюцию по прекращению огня в секторе Газа на месяц Рамадан. За нее проголосовали 14 стран, США воздержались, но не стали накладывать вето на это решение.

Израиль ООН Всемирный банк Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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