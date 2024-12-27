Индийский фермер отогнал криками вцепившегося в него тигра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко поспорил с премьером Армении Николом Пашиняном на заседании ЕАЭС. Политолог Марков в своем Telegram-канале предположил, в чем может быть скрытая причина публичной перепалки политиков.

Прошлый конфликт Пашиняна и Лукашенко В июне 2024-го года Пашинян обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана в вопросе о Нагорном Карабахе. Армянский лидер объявил, что ни он сам, ни кто-либо из армянских политиков в Белоруссию не поедет - пока у власти там остается Лукашенко.

За последние два года Пашинян несколько раз отказывался участвовать во встречах стран СНГ. В мае 2024 года он не приехал на заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде. В октябре 2023-го - отказался от саммита в Кыргызстане. Кроме того, в декабре 2024 года Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ также прошли точку невозврата.

Сразу же после этого высказывания белорусский лидер уточнил, что оно не относится к армянскому премьеру, хотя тот как раз выступал по видеосвязи.

В конце декабря 2024 года премьер-министр Армении Пашинян в очередной раз отказался от участия во встрече лидеров СНГ в очном формате. Отмену поездки в Санкт-Петербург он объяснил тем, что недавно болел коронавирусом. Тем не менее, армянский политик принял участие во встрече, но дистанционно.

Начало конфликта на заседании ВЕЭС В 2025 году председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) переходит к Белоруссии - Лукашенко на текущей встрече предложил провести следующее заседание в мае на территории белорусской столицы.

Реакция Пашиняна В ответ глава армянского правительства отметил, что республика не имеет возражений против предложения Лукашенко. Однако делегация страны примет участие в заседании в Минске так же, по видеосвязи. Президент Белорусии поинтересовался, какие проблемы у делегации Армении с дорогой в Минск. И предложил «организовать доставку» представителей армянской республики.

Пашинян парировал, что выступал по этому поводу с публичным заявлением и оно остается в силе. Лукашенко пообещал «рассмотреть заявление», его оппонент заметил, что рассматривать тут нечего, поскольку «мое заявление не подлежит рассмотрению».

На это Пашинян коротко ответил: «Нет проблем» и завершил дискуссию.

Позднее политолог Сергей Марков в частном порядке предположил, в чем может крыться суть резкой дискуссии двух политиков на саммите.