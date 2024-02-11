Индийский актер скоропостижно скончался во время съемок

По данным СМИ, в последнее время артист страдал от сильного кашля. Во время съемок мужчине снова стало плохо, он начал задыхаться. Спасти Шридхара не удалось, он умер в возрасте 63 лет.

В новом фильме артист выступал в качестве режиссера. Работа должна была стать дебютной. Причины смерти сейчас уточняются.

Ранее в Москве ушел из жизни актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Ему было 27 лет. Перед смертью артист получил травму и впал в кому.

В начале февраля скончался актер Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Он запомнился зрителям ролями в сериалах «Глухарь», «Счастливы вместе» и «Дружная семейка». Причину смерти артиста не уточнили.