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«Для украинского лидера произошло очередное унижение в стране, которая представлена в альянсе НАТО», - сказано в сообщении.

В статье также привели высказывание сенатора Дианы Шошоакэ, которая обвинила Зеленского в нацизме и отметила, что ему не место в Румынии.

Ранее Зеленский должен был выступить перед румынским парламентом, но мероприятие отменили.

Американские СМИ сообщали, что Зеленский начал отчаянно искать новые возможности для финансирования Украины после провала летней компании ВСУ. Президент уже побывал в штаю-квартире НАТО в Брюсселе, где искал шанс заручиться поддержкой страны.

Также ранее в США заявили, что продолжат помогать Украине, но эта помощь не может быть бесконечной.