О готовности к компромиссам на переговорах с Россией проголосовали 44% украинцев, причем на востоке страны таких больше половины. Данные привело украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на результат ноябрьского соцопроса.

За отказ от переговоров с Россией выступили 48% жителей Украины, они хотят продолжения боевых действий. В прошлом году так проголосовало 60% респондентов.

На компромисс чаще готовы пойти молодые люди от 18 до 35 лет, их доля составила 45%, больше всего сторонников этой точки зрения на востоке страны - 51%. За продолжение боевых действий проголосовали украинцы 36-50 лет на западе страны - по 50%.

В украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач ВСУ на поле боя и коррупции среди власти, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В обществе сложилось мнение, что не все представители власти на местах вкладываются в противостояние так же, как само общество.