04 декабря 2023, 06:15

Индия выведет свои войска из Мальдив

Unsplash
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Правительство Индии по итогам переговоров на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ОАЭ согласилось вывести свои войска из Мальдив. Об этом объявил президент республики-архипелага Мохамед Муиззу, сообщило агентство Reuters.

«В ходе проведенных нами обсуждений индийское правительство согласилось вывести индийских солдат», - сказал он.

Со своей стороны Мальдивская республика создаст комитет высокого уровня для решения вопросов, связанных с совместными проектами развития. Мохамед Муиззу заявил, что государство ценит помощь Индии.

Численность индийской группировки составляла около 75 человек. Мохамед Муиззу победил на выборах в октябре. Его кампания проходила под лозунгом «Индия прежде всего».

В ноябре в Индию прибыли корабли Тихоокеанского флота России. Деловой заход продлился до 20 ноября.

Индия Армия
04 декабря 2023, 05:00
Больше половины восточных украинцев выступили за компромиссы на переговорах с Россией
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О готовности к компромиссам на переговорах с Россией проголосовали 44% украинцев, причем на востоке страны таких больше половины. Данные привело украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на результат ноябрьского соцопроса.

За отказ от переговоров с Россией выступили 48% жителей Украины, они хотят продолжения боевых действий. В прошлом году так проголосовало 60% респондентов.

На компромисс чаще готовы пойти молодые люди от 18 до 35 лет, их доля составила 45%, больше всего сторонников этой точки зрения на востоке страны - 51%. За продолжение боевых действий проголосовали украинцы 36-50 лет на западе страны - по 50%.

В украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач ВСУ на поле боя и коррупции среди власти, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В обществе сложилось мнение, что не все представители власти на местах вкладываются в противостояние так же, как само общество.

Россия Переговоры Украина
04 декабря 2023, 04:54
Теракт на Филиппинах унес жизни 11 человек
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В результате теракта в университете Минданао на Филиппинах погибло 11 человек, еще более 40 пострадало. Об этом сообщила газета Manila Times.

Взрыв в спортзале учебного заведения произошел в воскресенье во время утренней католической мессы. Ранее сообщалось, что жертвами стали четыре человека, вскоре число погибших увеличилось.

«Подтверждена смерть не менее 11 человек. Около 46 человек госпитализировали», - уточнили в издании.

Ответственность за взрыв взяла на себя организация «Исламское государство»*. Местные власти заявили, что террористы таким образом попытались отомстить «за смерть своего лидера и 10 членов при столкновении с военными на этих выходных».

Ранее в России задержали жителя Челябинска , который перечислял средства террористическим группировкам, в том числе «Исламскому государству»*. Следователи возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Взрывы
04 декабря 2023, 04:20
Три коммерческих судна четыре раза за сутки подверглись атакам в Красном море — Пентагон
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В Красном море за сутки четырем атакам подверглись три коммерческих судна, сообщило Центральное командование Пентагона. Американский эсминец в ответ сбил три беспилотника.

«В воскресенье произошли четыре атаки против трех различных коммерческих судов в международных водах южной части Красного моря», - рассказали в оборонном ведомстве США.

На сигнал тревоги отреагировал эсминец ВМС США USS Carney. По его данным, атака велась с территории йеменских хуситов. Затем эсминец сбил запущенный из Йемена беспилотник, который направлялся в сторону военного корабля.

Пентагон уверен, что за атаками стоят хуситы из Йемена, которые «полностью организованы Ираном». Командование заявило, что рассмотрит подходящий ответ в координации с союзниками.

Ранее СМИ сообщили, что эсминец ВМС США Carney атаковали при помощи БПЛА и ракет, выпущенных йеменским шиитским движением. В Пентагоне не подтвердили эту информацию.

США Корабли Иран
04 декабря 2023, 03:45
Тревожные изменения в поведении Зеленского заметили на Западе
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Настроение украинской верхушки явно изменилось, особенно заметны перемены в настрое президента страны Владимира Зеленского. От оптимизма украинского лидера не осталось и следа на фоне провала контрнаступления ВСУ. Об этом рассказали на телеканале TV5Monde.

В конце 2022 года Зеленский обещал украинцам, что следующий год будет победным. Прошел почти год, и теперь украинскому президенту придется посмотреть правде в глаза - контрнаступление существенно не продвинуло ВСУ.

В последнее время среди киевских властей наметился разлад. В СМИ отметили нападки со стороны ряда депутатов на главкома ВСУ Валерия Залужного. Офис президента отрицает конфликт между Зеленским и главнокомандующим.

«И хотя министру обороны было поручено опровергать эти разделения как „мнимые“, он старается зря: в украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь - настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа», - подчеркнул TV5Monde.

В Верховной раде также отвергли возможность конфликта между президентом и главкомом. Там заявили, что такую информацию якобы порождает «российская пропаганда».

Владимир Зеленский Украина

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