Индия возобновила импорт российской свинины после трехлетнего перерыва

Согласно этим данным, в ноябре 2023 года Индия ввезла из России 12,41 тонны свинины на 50 тысяч долларов. Это 15% всех месячных поставок этого вида мяса. До этого Индия покупала свинину в России три с половиной года назад - в мае 2020 года.

В декабре правительство России установило размер квот на импорт говядины и мяса птицы в 2024 году. В целом они останутся на уровне 2023 года. Квота на свежее и охлажденное мясо говядины составит 40 тысяч тонн, 29 тысяч из которых планируется ввезти из стран Евросоюза.

Кроме того, планируется ввезти 530 тысяч тонн замороженного продукта. Квота на мясо птицы составит 364 тысячи тонн. Из них 100 тысяч в виде фарша, 250 тысяч - половины и четвертины, 14 тысяч тушек кур, 14 тысяч - тушки индеек.