21 января 2024, 02:20

Индия возобновила импорт российской свинины после трехлетнего перерыва

Freepik
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Индия возобновила импорт российской свинины, который приостановили в 2020 году. К такому выводу пришло РИА «Новости» после изучения данных статистической службы республики.

Согласно этим данным, в ноябре 2023 года Индия ввезла из России 12,41 тонны свинины на 50 тысяч долларов. Это 15% всех месячных поставок этого вида мяса. До этого Индия покупала свинину в России три с половиной года назад - в мае 2020 года.

В декабре правительство России установило размер квот на импорт говядины и мяса птицы в 2024 году. В целом они останутся на уровне 2023 года. Квота на свежее и охлажденное мясо говядины составит 40 тысяч тонн, 29 тысяч из которых планируется ввезти из стран Евросоюза.

Кроме того, планируется ввезти 530 тысяч тонн замороженного продукта. Квота на мясо птицы составит 364 тысячи тонн. Из них 100 тысяч в виде фарша, 250 тысяч - половины и четвертины, 14 тысяч тушек кур, 14 тысяч - тушки индеек.

Еда Индия Птицы Россия Продукты
21 января 2024, 03:13
Принц Уильям привел к детям замену Кейт Миддлтон
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Принц Уильям нашел с кем оставлять детей, пока принцесса Уэльскя Кейт Миддлтон проходит лечение после операции на брюшной полости. Об этом сообщил журнал Hello.

Принц доверит воспитание троих детей родителям Миддлтон - Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе. Они согласились заботиться о 10-летнем Джордже, восьмилетней Шарлотте и пятилетнем Луи. Также в Виндзоре живет няня Мария.

В ближайшее время хирургическое вмешательство предстоит пережить и Карлу III. Ему необходимо вылечить увеличенную простату. На этой неделе у короля Великобритании должны были пройти торжественные мероприятия, но их пришлось перенести.

Несколько дней назад принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в Лондоне. По данным Кенсингтонского дворца, она не связана с раковым заболеванием. Кейт будет находиться в больнице около двух недель.

Лондон Великобритания Дети Карл III
21 января 2024, 01:54
Морозы привели к гибели более 60 человек в США
РИА «Новости»
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Более 60 человек стали жертвами арктического циклона за последнюю неделю в США. Об этом сообщил телеканал NBC.

«В общей сложности число погибших из-за непогоды в США увеличилось по меньшей мере до 61», - указали в сообщении.

Самое большое число жертв стихии зарегистрировали в Теннесси и Орегоне. В ряде американских штатов синоптики зафиксировали аномальные морозы до –35 градусов.

Представители службы по чрезвычайным ситуациям в Миссисипи предупредили, что при длительном нахождении на открытом воздухе вероятны обморожения и гипотермия.

Морозная зимняя погода обрушилась на большую часть Соединенных Штатов в конце прошлой недели. Во многих регионах центральной части страны наблюдались сильные снегопады.

В 2023 году на США обрушился арктический шторм. Резкое понижение температуры, снегопады и сильный ветер привели к обрыву линий электропередач и авариям на дорогах. Также не обошлось и без человеческих жертв.

США Погода Снегопад
20 января 2024, 23:00
Словакия возобновила культурное сотрудничество с Россией
РИА «Новости»
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Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры и искусства. Министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила распоряжение, по которому подобную работу приостановили после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщила газета Pravda.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», - пояснила Шимковичова.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти республики заблокируют членство Украины в НАТО. Политик пояснил, что вступление страны в альянс может стать началом третьей мировой войны.

Также Фицо выразил уверенность, что Украина с 2014 года находится под контролем США. Политик считает, что Европе необходимо выработать свою точку зрения на происходящий конфликт, а не бездумно повторять американские нарративы.

Международные отношения Россия Словакия
20 января 2024, 22:03
Автобусы с туристами и полицией столкнулись в Турции
РИА «Новости»
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Столкновение двух автобусов перевозивших туристов и сотрудников полиции произошло недалеко от турецкого города Эдирн. Как сообщило издание Inhaber, травмы получили 11 человек.

Авария произошла на шестом километре шоссе Эдирне - Капыкуле. Полицейский Midibus вез сотрудников с пограничного перехода и врезался в поворачивающий с дороги автобус с туристами.

В результате столкновения пострадали 11 человек, из которых 10 сотрудники полиции. Все силовики получили легкие травмы. Угрозы их жизни нет.

На место прибыли бригады скорой помощи, а также дорожные инспекторы, которые приступили к разбирательству аварии.

Начальник полиции Эдирне Онур Карабурун поручил начать проверку по факту случившегося.

Это вторая крупная авария в Турции за последние дни. В минувший вторник, 16 января, пассажирский автобус врезался в ограждение в районе Айдынчык и перевернулся.

Жертвами ДТП стали девять туристов , которые находились в салоне.

ДТП Автобусы Полиция

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