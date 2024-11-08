08 ноября 2024, 18:33

Индия увидела выгоду для всего мира в покупке нефти у России

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Если бы Индия не стала покупать нефть в России, то стоимость сырья во всем в мире поднялась бы до 200 долларов за баррель. Таким образом сделки оправдал министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури, его процитировал РБК.

По мнению чиновника, Индия оказала услугу всему миру, организовав поставки сырья из России. При этом нарушений санкций не было, ведь российская нефть под них никогда не подпадала.

Он напомнил, что многие европейские и азиатские страны также покупали в России на миллиарды долларов сырую нефть, дизельное топливо, сжиженный природный газ, редкоземельные минералы.

Пури отметил, что Индия будет покупать углеводороды у тех, кто предложит лучшие цены согласно требованию премьера Нарендры Моди, чтобы обеспечивать доступное топливо для сотни миллионов граждан страны.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией и встать на сторону Украины.

Индия Нефть Россия
08 ноября 2024, 10:41
Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду
РИА «Новости»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его российский коллега Владимир Путин является звездой международной политики с бомбардирским чутьем. Такую лестную характеристику Мадуро дал в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня, его слова привело РИА «Новости».

Глава государства высоко оценил прошедший в Казани саммит БРИКС, а также полное погружение Путина в процесс.

«Он присутствовал на пленарном заседании, проводил двухсторонние встречи, принимал все делегации. Без сомнения, политическим языком мы могли бы сказать: Путин - звезда международной политики. У него нюх бомбардира, как у Криштиану Роналду», - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы добавил, что ходе двусторонней встречи с Путиным в Казани они рассмотрели дипломатическую, геополитическую и политическую повестки в совместной работе стран.

Ранее журналисты чешского издания Lidovky назвала Россию неформальным лидером стран Глобального Юга.

Николас Мадуро Международные отношения Владимир Путин Криштиану Роналду
08 ноября 2024, 09:55
Песков ответил на вопрос о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука
РИА «Новости»
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Информации о намерении отправить послания кому-то из лидеров стран АТЭС от президента России Владимира Путина пока нет, однако в двусторонних контактах это нормальная практика. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин ранее подписал распоряжение направить российскую делегацию во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2024 году в Перу.

«Информации на этот счет пока нет, не знаю. Но в целом это нормальная практика, такие формы используются для двусторонних контактов», - сказал Песков.

Форум АТЭС состоится в столице Перу Лиме с 13 по 17 ноября. В 2023 году Оверчук также руководил делегацией России на соответствующем саммите в Сан-Франциско.

В прошлом году итоговую декларацию АТЭС приняли с полным учетом позиции России , отмечал Оверчук.

Дмитрий Песков Россия
08 ноября 2024, 08:05
Глава Приднестровья сообщил о готовности к диалогу с властями Молдавии
РИА «Новости»
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Приднестровье готово к диалогу с молдавскими властями после прошедших в республике президентских выборов. Об этом сообщил РИА «Новости» глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Он отметил, что ранее неоднократно присылал официальные письма в адрес президента Молдовы. Красносельский предлагал организовать встречи и на высшем политическом уровне обсудить отношения стран.

«После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова», - подчеркнул он.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент республики Майя Санду, набрав 55,33% голосов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала победу Санду с репрессиями. По ее словам, итоги второго тура выборов в Молдавии говорят о глубоком расколе в обществе.

Молдавия Приднестровье Выборы президента Молдавии
08 ноября 2024, 07:55
Губернатор Калифорнии готов бороться с «незаконными действиями» Трампа
РИА «Новости»
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о готовности штата к борьбе с «незаконными действиями» администрации одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Представитель Демократической партии уточнил, что для защиты от таких действий он уже созвал специальную сессию.

«Мы в Калифорнии готовы бороться. Я созвал чрезвычайную сессию, чтобы защитить штат от всех незаконных действий новой администрации Трампа и укрепить наши правовые ресурсы», - сообщил он.

Ньюсом добавил, что Калифорния откажется отступать и позволять нападать на ее законы и ценности.

«Будь это действия в области климатической повестки, свобода принятия решений в отношении деторождения или основные гражданские права», - заключил губернатор штата.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что выпил водки в честь победы Трампа на выборах.

США Дональд Трамп Калифорния Выборы президента США

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