Индия увидела выгоду для всего мира в покупке нефти у России

По мнению чиновника, Индия оказала услугу всему миру, организовав поставки сырья из России. При этом нарушений санкций не было, ведь российская нефть под них никогда не подпадала.

Он напомнил, что многие европейские и азиатские страны также покупали в России на миллиарды долларов сырую нефть, дизельное топливо, сжиженный природный газ, редкоземельные минералы.

Пури отметил, что Индия будет покупать углеводороды у тех, кто предложит лучшие цены согласно требованию премьера Нарендры Моди, чтобы обеспечивать доступное топливо для сотни миллионов граждан страны.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией и встать на сторону Украины.