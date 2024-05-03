Индия увеличила закупку российской нефти

В апреле нефтеперерабатывающие заводы страны получили 1,96 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Показатель побил рекорд июля прошлого года.

На долю РФ в апреле пришлось 40,3% от общего объема поставок сырой нефти в Индию. Авторы материала отметили, что рост импорта связан со снижением мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов из-за приостановок и ремонта после атак дронов. Все это привело к тому, что некоторым российским НПЗ пришлось экспортировать гораздо больше сырой нефти со скидкой.

Как сообщило издание Ura.ru , убыток «Газпрома» за прошлый год составил 629,1 миллиарда рублей. Предыдущий раз компания показывала чистый убыток по результатам 1999 года.

В апреле Индия нарастила закупку нефти из России почти на 20% по сравнению с мартом. Об этом сообщила газета The Indian Express , ссылаясь на данные аналитического агентства Kpler.