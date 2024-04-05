Индия тайно ликвидировала террористов в Пакистане

«Дели проводит политику нападения на тех, кого он считает враждебными по отношению к Индии. Хотя новые обвинения касаются лиц, подозреваемых в серьезных террористических преступлениях, Вашингтон и Оттава публично обвинили Индию в причастности к убийствам диссидентов», - написали авторы материала.

Новые заявления касаются почти 20 убийств, совершенных с 2020 года. Индия и раньше неофициально была причастна к ним. Пакистанские следователи считают, что организаторами были ячейки индийской разведки, в основном действующие в Объединенных Арабских Эмиратах.

Индийские агенты также могли вербовать людей, заставляя их поверить, что они убивают «неверных». Пакистанская разведка собрала доказательства, указывающие на причастность индийских спецслужб к семи таким случаям.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Астане с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом. Также они подняли вопросы, связанные с обменом данными о преступниках.