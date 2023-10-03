Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов из-за шпионского скандала — СМИ
Индия потребовала, чтобы Канада отозвала до 10 октября около 40 дипломатов. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября», - указал источник издания.
По информации газеты, Индия в случае невыполнения ее требований лишит канадских сотрудников посольства дипломатического иммунитета. Ответ Канады на эти действия пока неизвестен. Всего в стране работают 62 дипломата.
Решение о высылке сотрудников посольства возникло после скандала - канадские власти обвинили правительство Индии в причастности к политическому убийству на территории государства.
Ранее глава министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата. По ее словам, этот сотрудник возглавлял в государстве индийскую разведку. Кроме того, дипломат мог быть причастен к смерти лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года.