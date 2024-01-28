Индия откажется от российского оружия

Индия стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия - России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

«Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, поскольку США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай, избавив страну от традиционной зависимости от России», - отметило издание.

При этом раньше Индия закупала у России 65% всего оружия на миллионы долларов. Но теперь стороны вряд ли подпишут какой-либо крупный военный контракт, добавили источники агентства.

В 2023 году Индия и США заключили сделку, по которой страна в Южной Азии сможет производить двигатели для своих истребителей. Это стало «первой подобной уступкой США стране», не являющейся ее союзником. В планах государств - ускорить технологическое сотрудничество и совместное производство в разных областях.

При этом ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились объединиться для реализации масштабной повестки БРИКС. Главы стран отметили, что во время сотрудничества они достигли значительных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве, научно-технической кооперации, а также в сферах энергетики, транспорта и логистики.