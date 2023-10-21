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По информации издания, Индия категорически отказалась проводить оплату в юанях, но готова заплатить рупиями. Источник сообщил, что решение связано с ухудшением отношений Индии с Китаем.

Агентство отметило, что Индии принадлежит почти 70% мировых нефтеперерабатывающих производств.

Ранее из-за валютных споров индийская сторона просрочила оплату семи партий нефти из России. Дело в том, что некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы расплачиваются за поставки китайскими юанями вместо рупий, что ведет к издержкам при конвертации.

В основном же индийские НПЗ платят за импорт российской нефти в дирхамах, долларах США и - реже - в рупиях (если цены на нефть оказываются выше лимита в 60 долларов за баррель). Юань используется нечасто, при совершении небольших сделок.