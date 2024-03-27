27 марта 2024, 17:41

Индия назвала внешним вмешательством критику своих судов со стороны США

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Вмешательством во внутренние дела страны назвало Министерство иностранных дел Индии замечание Госдепа США, призвавшего сделать открытым судебный процесс над арестованным главой столичного округа Дели Арвиндом Кеджривалом. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Индийские дипломаты напомнили американским коллегам, что международные отношения предусматривают уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств.

«Мы решительно возражаем против замечаний Госдепартамента США по поводу некоторых судебных разбирательств в Индии», - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что судебная система страны полностью независима, а все дела рассматриваются объективно. Любые сомнения по этим вопросам считаются неоправданной клеветой.

Руководителя Дели задержали на минувшей неделе в рамках расследования уголовного дела о коррупции. По версии следствия, Арвинд Кеджривал был участником схемы по легализации средств, выделенных для проведения акцизной политики города. Решение о его аресте вынес Верховный суд Дели. Апелляцию бывшего чиновника оставили без удовлетворения.

В конце февраля стало известно, что товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 65 миллиардов долларов , увеличившись за год почти в два раза. Основная доля пришлась на экспорт российской продукции.

США Суд Индия Международные отношения
27 марта 2024, 17:35
Протестующие разбросали навоз у дома Остина и Салливана в США
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Возле дома главы Пентагона Ллойда Остина прошел протест, демонстранты требовали остановить кровопролитие в Газе. Затем они разбросали навоз около здания,сообщило издание Politico.

В Сети появилось видео, на котором протестующие стоят с дымовыми шашками. Демонстранты выкрикивали лозунг: «Оккупация - это преступление!» В Минобороны США подтвердили, что рядом с домом министра прошел пикет. При этом собеседник не стал раскрывать подробности.

По данным Fox News, неизвестный также подбросил навоз к дому советника президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

Ранее журналисты Politico обратили внимание, что власти США стали чаще делать заявления по палестино-израильскому конфликту, чем по Украине.

США Пентагон Палестина
27 марта 2024, 16:32
Доклад о геноциде Израиля в Газе представили в ООН
РИА «Новости»
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Действия Израиля на территории сектора Газа попали под определение геноцида. Об этом свидетельствуют три признака. С таким заявлением выступила специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе. Об этом сообщила пресс-служба международной организации.

Свой доклад под названием «Анатомия геноцида» правозащитница представила в ходе выступления на Совете ООН по правам человека в Женеве.

«После почти шести месяцев безжалостного нападения Израиля на оккупированную Газу мой священный долг - сообщить о худшем из того, на что способно человечество, и представить свои выводы», - заявила Альбанезе.

Она напомнила, что согласно международному праву геноцидом считается комплекс действий, направленных на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

К попадающим под определение геноцида действиям военных и властей специалист отнесла физический и психический вред палестинцам, преднамеренное создание условий жизни для полного или частичного уничтожения населения, а также меры, направленные на сокращение рождаемости.

«На протяжении более 76 лет этот процесс угнетал палестинцев как народ всеми мыслимыми способами, подавляя их неотъемлемое право на самоопределение демографически, экономически, территориально, культурно и политически», - подчеркнула Альбанезе.

В пресс-службе ООН подчеркнули, что представители Израиля в обсуждении доклада участия не принимали, но по итогам прислали сообщение, в котором отказались принимать материал правозащитницы.

Совет Безопасности ООН в минувший понедельник принял р езолюцию с требованием о немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа, освобождении всех захваченных заложников, а также расширения путей для доставки гуманитарной помощи на палестинскую территорию.

В голосовании приняли участие 14 государств. Великобритания, Китай, Россия и Франция поддержали принятое решение. США воздержались от голосования, но накладывать вето на принятое решение не стали.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 марта 2024, 15:22
«Как бы опечалены». Захарова заявила, что Россия не забудет реакцию Запада на теракт
РИА «Новости»
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Коллективный Запад сменил свою риторику по отношению к теракту в Crocus City Hall под давлением мирового сообщества. Россия запомнит первые заявления стран, сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Мы будем помнить, как западные страны меняли свою позицию от слов о том, что они как бы опечалены, до слов, когда мировое большинство вынудило их говорить словами настоящими», - сказала она.

По мнению Марии Захаровой, власти этих стран буквально за ночь переписали заявления и отправили дипломатические ноты совершенно другого качества. Страной, которая действительно разделила с Россией ее горе, представитель МИД назвала Белоруссию.

Одним из первых мировых лидеров, связавшихся с президентом России Владимиром Путиным после теракта в Красногорске, стал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он пообещал поделиться своими соображениями о кураторах нападения, сообщили «Известия».

Дипломатия Терроризм Мария Захарова Международные отношения Запад МИД РФ Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 13:58
Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах
РИА «Новости»
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Банки Турции, ОАЭ и Китая задерживают проведение оплаты или отказывают в транзакциях за поставки российской нефти, опасаясь попасть под вторичные санкции. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, таким образом США намерены добиться сокращения потока средств без остановки мировых энергетических потоков.

Китайские Bank of China и ICBC, турецкие Vakifbank и Ziraat, а также эмиратский Mashreq bank задерживают исполнение платежей на недели. Банки просят клиентов в письменной форме подтвердить, что в сделку не вовлечено ни одно юридическое или физическое лицо из санкционного списка США, либо оно не является конечным бенефициаром платежа.

Ранее стало известно, что несколько крупных китайских банков из-за ужесточения санкций перестали принимать российские платежи даже в юанях. Похожие проблемы зафиксировали и в турецких кредитных организациях.

Банки Санкции Нефть

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