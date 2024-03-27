Индия назвала внешним вмешательством критику своих судов со стороны США
Вмешательством во внутренние дела страны назвало Министерство иностранных дел Индии замечание Госдепа США, призвавшего сделать открытым судебный процесс над арестованным главой столичного округа Дели Арвиндом Кеджривалом. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Индийские дипломаты напомнили американским коллегам, что международные отношения предусматривают уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств.
«Мы решительно возражаем против замечаний Госдепартамента США по поводу некоторых судебных разбирательств в Индии», - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что судебная система страны полностью независима, а все дела рассматриваются объективно. Любые сомнения по этим вопросам считаются неоправданной клеветой.
Руководителя Дели задержали на минувшей неделе в рамках расследования уголовного дела о коррупции. По версии следствия, Арвинд Кеджривал был участником схемы по легализации средств, выделенных для проведения акцизной политики города. Решение о его аресте вынес Верховный суд Дели. Апелляцию бывшего чиновника оставили без удовлетворения.
В конце февраля стало известно, что товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 65 миллиардов долларов , увеличившись за год почти в два раза. Основная доля пришлась на экспорт российской продукции.